Marilyn Manson responde a las acusaciones de su ex Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood reveló haber sido víctima de agresión sexual a lo largo de los años, y ahora ha nombrado a su ex, Marilyn Manson, como su presunto abusador. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió en Instagram durante las primeras horas del 1 de febrero. “Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”.

Después de su publicación, Marilyn recurrió a Instagram para negar las acusaciones, calificándolas de "horribles distorsiones de la realidad". También dice que sus relaciones románticas siempre han sido "totalmente consensuales".

En la publicación de Evan, explicó por qué decidió denunciar la identidad de su presunto abusador. “He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, explicó. “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”. Después de que la actriz se presentó, al menos otras cuatro mujeres también compartieron acusaciones similares contra Marilyn Manson en las redes sociales.

Rose McGowan, quien anteriormente estuvo comprometida con Marilyn, también aplaudió a Evan por presentar sus denuncias de abuso. “Me quedo con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que se han presentado”, el Charmed actriz dijo en Twitter. “Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación”. Tras la afirmación de Evan, Marilyn fue inmediatamente eliminada de su sello, según Rolling Stone.

Evan Rachel Wood no había señalado a Marilyn Manson hasta ahora

Evan habló por primera vez sobre haber sido abusado durante una entrevista de 2016 con Rolling Stone. En ese momento, no mencionó las identidades de sus abusadores, pero afirmó que fue "violada" dos veces: una, "por una pareja mientras estábamos juntos" y otra vez "por el dueño del bar". En 2018, la actriz fue una defensora de la aprobación de la Declaración de Derechos de Sobrevivientes de Agresión Sexual en 50 estados, e incluso testificó ante un Comité Judicial de la Cámara como sobreviviente de agresión sexual.

En 2019, también testificó por la Ley Phoenix frente a legisladores de California. Durante el testimonio, hizo referencia a una relación abusiva en la que estuvo durante sus últimos años de adolescencia. Aunque no nombró a su abusador en ese momento, muchos especularon que fue Manson, con quien Evan comenzó a salir cuando ella tenía 18 años. A Marilyn se le preguntó sobre los rumores, entre otras acusaciones en su contra, durante una entrevista de 2020 con la revista Metal Hammer, que luego interrumpió.

Después de la entrevista, la revista envió preguntas de seguimiento al equipo de Manson. "Hemos aconsejado a nuestro cliente que no comente más sobre su artículo", respondió el representante. Sin embargo, el equipo del músico emitió una extensa declaración en respuesta a las diversas preguntas formuladas. “Desafortunadamente, vivimos en una época en la que la gente cree lo que lee en Internet y se siente libre de decir lo que quiere sin evidencia real. Los efectos pueden ser catastróficos y la promoción de información no basada en hechos es totalmente irresponsable". Además, Manson "negó categóricamente" las acusaciones de delitos sexuales no especificados que se hicieron contra él a la policía en 2018.

