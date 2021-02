Así es como Ricky Martin da los buenos días y presume su increíble barba blanca

Para muchos es la crisis de la edad, para otros es un cambio acertado, pero no cabe duda que Ricky Martin se siente muy cómodo con su barba decolorada. El jueves 21 de enero el cantante publicó una selfie en Instagram, donde se le veía paseando por la orilla de la playa con un vello rubio nunca antes visto, y escribió: "Cuando esté aburrido, blanquea", escribió en la leyenda adjunta.

Ahora el cantante boricua apuntó su barba a un Intagram Storie, capturado por el programa de televisión Suelta La Sopa de Telemundo, para dar los buenos días. “Buenos días, muy buenos días… saludos, llamando a la tierra, 10/4… Buenos días, good morning, bon jour”, se escucha decir a Ricky mientras luce una sudadera con capucha y resalta su blanco vello facial. “Lo que hace la pandemia”, “Se parece a Gianluca Vacci”, “El que es bello es bello y Ricky con todo se ve hermoso aunque personalmente me gusta más sin barba”, son los comentarios que se leen junto al clip publicado en las redes del show de entretenimiento.

Y es que desde el primer momento los fanáticos alabaron al artista puertorriqueño por su nueva apariencia atrevida. El fotógrafo Jeremy Kost bromeó: "Las rubias se divierten más". Y la modelo Y aya Kosikova Oliver tuvo una sugerencia de estilo. “¡Yo también decoloraría el cabello! ¡Te quedaría aún más! 👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻”. Mientras tanto, la estrella de “Modern Family”, Jesse Tyler Ferguson dijo "Así es como se ve mi barba cuando NO me la tiño".

Ricky Martín no es el único en cambiar de look en cuarentena

El cantante de “Livin 'la Vida Loca” no es la única estrella que juega con su apariencia cuando está aburrido, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Una de nuestras grandes transformaciones favoritas fue Blake Shelton trayendo su salmonete, es decir, el cabello corto a los lados y largo atrás. En marzo de 2020, la estrella del country compartió a través de Twitter que estaba recuperando su peinado de los 90 con la ayuda de su ahora prometida Gwen Stefani.

“Tengo un anuncio. Básicamente, TODO lo que había programado se canceló en un futuro previsible, @gwenstefani y yo tomamos una decisión juntos”, escribió a sus fans en Twitter. “Estoy volviendo a cultivar mi salmonete como un símbolo de esperanza o algo así… ¡De todos modos está regresando! De verdad. Manténganse al tanto…”. Más tarde reveló durante una aparición en el programa de Ellen Degeneres que después de ver esta imagen, decidió comprar una caja de tinte para el cabello.

“Dije, 'Oh, Dios, ¿cuándo me pasó esto?'”, recordó “Yo estaba como, '¡Oh, Dios mío, es completamente blanco! ¿Cómo no me di cuenta de esto? Estoy en televisión todo el tiempo. Estoy en un programa”, compartió el juez de The Voice. "¿Cómo no me di cuenta de que parecía un presentador de un programa de juegos de repente?".

