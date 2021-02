Miley Cyrus ofrece ser la cantante de bodas de Gwen Stefani y Blake Shelton

La boda de Gwen Stefani y Blake Shelton ya se perfila como la fiesta del siglo y esperada para este 2021. En medio de un encantador intercambio en Twitter, Miley Cyrus ofreció sus servicios para ser la cantante de bodas de la feliz pareja una vez que decidan encaminarse hacia el altar para dar el “Sí! Quiero”. Miley, quien coprotagonizó The Voice con Blake, dijo que ama absolutamente a su compañero y que su "héroe" es Gwen.

Los mensajes de amor vienen y van desde este 31 de enero cuando Gwen respondió a la presentación de Miley en NPR Tiny Desk At Home de su nueva canción, "Prisoner". Gwen tuiteó, "geeezzzz talentosa" a la cantante, a lo que respondió, al estilo de Miley, "Cuando mi héroe me tuitea, me pongo cachonda". Ella siguió en otro tweet, “TAMBIÉN @gwenstefani @blakeshelton ¡Seré su cantante de bodas! Prometo comportarme de la mejor manera. O peor. ¡lo que quieras! ¡Es tu día especial! ¡Salud por amarlos a los dos casi tanto como se aman!”.

thanks puppy ❤️🐶 gx 😘 https://t.co/8s2X6BC6bD — Gwen Stefani (@gwenstefani) February 1, 2021

Miley Cyrus sabe cómo cautivar con sus ofertas musicales

Es una propuesta irrefutable, por lo que Gwen y Blake obviamente deberían aceptarla sin duda. Y la verdad es la rubia ex vocalista de No Doubt ya lo está pensando al agradecer a Miley su gesto y la llamó con un dulce apodo. La pareja, que se comprometió en octubre después de cinco años juntos, aún no han detallado ningún plan de boda.

Después de todo, las cosas todavía están en gran parte estancadas debido a la pandemia. Incluso hace un par de meses la cantante aseguró que daría el sí siempre y cuando Blake cumpliera con una condición, “que estemos rodeados de la familia y amigos”. Por lo que se presume que esta ceremonia aún no verá la luz, a no ser que la estrella reconsidere su lista de invitados a algo más íntimo.

Por otra parte, Blake ha dicho que quiere perder 20 libras antes del gran día, así que se verá bien en las fotos. Por encima de todo, está feliz de pasar el resto de su vida con Gwen y sus tres hijos. "A Blake le encanta estar cerca de Gwen porque tiene el tipo de energía positiva que la eleva constantemente a él ya todos los que la rodean", dijo una fuente cercana al cantante de country a JustJared.

