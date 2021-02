Tom Cruise dispuesto a pagar lo que sea para impedir contagios: dos robots patrullan el set de 'Misión Imposible' para hacer cumplir las normas

Tom Cruise quiere acabar de filmar la séptima y última entrega de la cinta 'Misión Imposible' y es por eso que ha hecho hasta lo "imposible" para que no hayan más contagios de Covid–19, en el set que le puedan perjudicar. Así tenga que sacar dinero de su bolsillo, como ya lo ha pasado.

Al parecer, Tom está obsesionado con terminar el rodaje del filme, que ya se ha tenido que detener en el pasado por la pandemia que se está viviendo debido al coronavirus. Incluso, Cruise ha estado envuelto en grandes escándalos por su temperamento y poca tolerancia con los trabajadores que incumplen las medidas de bioseguridad impuestas por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Pero esas normas y estricto protocolo sigue siendo mal visto por los empleados de la producción cinematográfica, quienes aseguran que el actor se comporta de manera insoportable con el tema y hace que sea una verdadera 'Misión Imposible' estar junto a él.

Ahora, Cruise pagó una alta suma de dinero para adquirir dos robots de alta tecnología para que estén patrullando el set de grabación haciendo cumplir el distanciamiento social y las normas de bioseguridad necesarias.

Está completamente obsesionado con terminar la película, y nada lo detendrá. Es la persona más decidida, es impresionante, pero una pesadilla”, reveló una fuente al medio The Sun.

Aunque otra fuente dijo que los robots no existen, pero que sí están trabajando con unos brazos robóticos que se encargan de tomarle el examen a los trabajadores para verificar que no estén contagiados con el virus.

Tom Cruise se toma tan en serio asegurarse de que el rodaje no se interrumpa que ha puesto estos robots, ya que no puede estar en todas partes para asegurarse de que la gente se comporte”, sentenció una fuente a The Sun.