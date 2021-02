"Me encantan mis estrías": Khloé Kardashian dijo sentirse orgullosa de las marcas de su cuerpo

Khloé Kardashian, al igual que sus hermanas, se ha sometido a miles de cirugías a lo largo de los años, buscando la perfección, pero esta vez fue felicitada por sus miles de seguidores al mostrarse real. La socialité lució con orgullo las estrías que se ven en su cuerpo con un sexi traje de baño.

Khloé Kardashian, recientemente, decidió ser una más de las famosas que dicen sentirse feliz y amar su cuerpo tal y cómo es. La empresaria cautivó el corazón de sus seguidores al publicar una sensual fotografía en sus redes sociales, con la que logró impactar, pero por el hermoso mensaje de seguridad que quiso transmitir.

"Me encantan mis estrías"

En su cuenta de Instagram @khloekardashian, en la que la siguen casi ciento treinta millones de personas de todo el mundo, la empresaria colgó una fotografía luciendo un traje de baño negro de dos piezas. En la imagen no se aprecia el rostro de Khloé porque su objetivo era enfocar un poco de la parte lateral de sus glúteos, para que así se pudieran observar, en detalle, las marcas de estrías que tiene en su cuerpo.

En el post de la Kardashian se puede leer el corto pero directo mensaje, "Me encantan mis estrías". De inmediato se ganó la admiración de miles por su sencillez y espontaneidad, cosa es poco común en ella y sus hermanas quienes han sido fuertemente criticadas por abusar de las cirugías plásticas.

Sin dudas, la integrante de 'Keeping Up With The Kardashians' se tuvo que operar varias veces para logra la apariencia que tiene hoy en día, además de someterse a una estricta dieta alimenticia porque en el pasado padeció de sobrepeso.

Al parecer, en esta postal que quiso compartir con sus seguidores la empresaria no le hizo ningún tipo de retoque o trabajo de photoshop, para enseñar esas marquitas tan naturales en las personas, puesto que los hombres también son víctimas de las estrías.

Qué cuerpo", "Preciosa", "Me encantan, estoy orgullosa de ti". "Gracias por esto Khloé", "Hay que normalizar las estrías y las marcas en el cuerpo", son algunos de los mensajes que le dejaron los fans a la socialité.

