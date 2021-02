Angelina Jolie, sesión de fotos para la portada de Vogue en su nueva mansión, y más: “Quería que estuvieran cerca de su padre"

Angelina Jolie y sus seis hijos se mudaron, recientemente a una lujosa mansión de, nada más y nada menos que 25 millones de dólares, y gracias a una entrevista que concedió la actriz a una famosa revista se pudo observar un poco del fabuloso nuevo hogar de la familia, el cual además está a tan solo cinco minutos de Brad Pitt.

Angelina Jolie compró la residencia ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille, un ícono dentro de la industria del cine. Además, el hogar está a tan solo cinco minutos de distancia de la casa de su exesposo y padre de sus hijos, con quien aún mantiene una disputa legal por la custodia de cinco de los seis herederos de la pareja: Pax, de 16 años, Zahara, 15, Shiloh, 14, y los gemelos Vivienne y Knox, de 12.

La actriz fue fotografiada junto a sus hijos en la intimidad de su hogar

La revista Vogue le realizó una entrevista a la actriz y la sesión fotográfica junto a sus hijos, fue hecha en la nueva mansión de Jolie. “Los últimos años han sido bastante duros”, confesó Angelina al medio. Quien se abrió y contó sobre la difícil situación con su exesposo.

Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo. He pasado por algunas cosas. Estoy tratando de tener esperanza”, agregó la actriz.

La bella actriz estadounidense, aseguró que hizo el cambio de casa por el bienestar de sus hijos, aunque es honesta diciendo qué, “me faltan todas las habilidades para ser una tradicional ama de casa”.

Es un viaje, pero no estoy ahí, aún no he llegado. Aunque me gusta ser mayor. Me siento más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”, contó Jolie.

La expareja de Brad Pitt estuvo contando cómo la ha pasado durante la cuarentena por la pandemia. Dice que es una mujer muy activa y le ha costado, pero que ella y sus hijos, "somos un gran equipo”, incluso le hacen muchas bromas, "Hubo un día en que yo era una estrella de acción y ahora mis hijos me dicen que me baje del columpio porque me puedo lastimar”.

Lo que más ha llamado la atención de la entrevista que concedió la celebridad, es cómo dejó entrar a la intimidad de su casa para mostrar un poco de la convivencia, en detalle, con fotografías nunca antes vista en compañía de sus hijos.

Pero también han ocurrido otros puntos de inflexión en sus vidas: Pax ha empezado su último año en el instituto, pero no puede disfrutar de todo lo que es ser un adulto; Zahara ha conseguido su carné de conducir, pero las clases ha tenido que hacerlas con las mascarillas. No han salido como imaginaban estos momentos. Eso sí, los cumpleaños siguen, y creo que para muchas personas, esto nos ha hecho sentir muy humanos, todos juntos. De alguna forma es algo hermoso”, concluyó Angelina.

