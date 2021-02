¡Sin epidural! Así fue como Gigi Hadid dio a luz a Khai en casa

Gigi Hadid habló sobre su hija de cuatro meses, Khai, en una nueva entrevista con la revista Vogue. Por primera vez, compartió cómo fue su trabajo de parto y reveló que dio a luz a la pequeña en su casa, en una granja en Pensilvania. El trabajo de parto duró 14 horas y Gigi lo hizo sin epidural. “Definitivamente hubo un punto en el que pensé, me pregunto cómo sería con una epidural, cómo sería diferente. Mi partera me dijo: 'Lo estás haciendo. Nadie puede ayudarte. De todos modos, ya pasó el punto de la epidural, por lo que estaría presionando exactamente de la misma manera en una cama de hospital”.

Gigi originalmente planeó dar a luz al bebé en un hospital en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, debido al coronavirus, que imponía restricciones sobre la cantidad de personas que podían estar en la sala de partos, ella y su novio de toda la vida, Zayn Malik, optaron por un parto en casa. Tomaron la decisión después de ver un documental llamado The Business of Being Born. “Ambos nos miramos y dijimos, 'Creo que esa es la decisión'”, admitió Gigi.

Con el nacimiento en casa, la modelo podría tener a su mamá, Yolanda Hadid, y su hermana, Bella Hadid, a su lado, además de Zayn, por supuesto. También estuvo presente una partera y un asistente locales. "Yo era una mujer animal". La modelo también reveló que Zayn fue quien atrapó a Khai cuando finalmente salió. "Ni siquiera hizo clic en que ella estaba fuera… Miré hacia arriba y la estaba abrazando. Fue tan lindo”, narró la madre primeriza.

Gigi Hadid y Zayn Malik disfrutarán de Khai antes de un segundo hijo

Ahora que Gigi y Zayn tienen una hija, no se apresuran a tener el segundo bebé. "Sé que mi mamá, Zayn y Bella estaban orgullosos de mí, pero en ciertos momentos vi a cada uno de ellos aterrorizados", reveló. “Después, Z y yo nos miramos y pensamos: '¡Podemos tener un tiempo antes de volver a hacer esto!'”. Desde el nacimiento de Khai, Gigi y Zayn han estado en Pensilvania sin niñera, siendo padres 100%.

Gigi descubrió que estaba embarazada en febrero y compartió la noticia con los fanáticos en abril. Fue selectiva sobre lo que compartió en las redes sociales durante el embarazo y aún no ha publicado una foto del rostro de Khai. Esto, por supuesto, es una decisión consciente. "Creo que quiere ser real en línea", explicó su hermana Bella. "Pero hasta que su hijo quiera ser el centro de atención y pueda tomar esa decisión por sí misma, no quiere ponerla en esa posición".

“Tienes un hijo y estás acostado en la cama juntos y miras y piensas, 'Está bien, ¿ahora qué?' Y les haces a todos tus amigos las mismas preguntas y todos tienen una respuesta diferente”, compartió Gigi. “Y ahí es cuando te das cuenta de que todos se dan cuenta por sí mismos. Y lo haces a tu manera y puedes tomar partes de la gente, pero siempre terminarás haciéndolo un poco diferente. Este es nuestro camino”.

Descubre más de este tema

Gigi Hadid descubrió que estaba embarazada antes de un desfile de modas Gigi hizo el comentario en una sesión de preguntas y respuestas en Twitter

Ya conocemos el nombre de la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik La modelo dio a luz a su primer hijo el 23 de septiembre de 2020 y es una dulce niña que ya inspiró un tatuaje a su padre