Selena Gomez conquista el mercado latino y se apodera del escenario de Premios Lo Nuestro

¡Selena Gomez hará su debut en Premio Lo Nuestro! La ex chica Disney y Rauw Alejandro interpretarán su nuevo sencillo en español, "Baila Conmigo", por primera vez en vivo en la ceremonia de premiación de este año, que tendrá lugar el 18 de febrero en Miami. "Baila Conmigo" sigue al sencillo debut en español de Gomez, "De Una Vez", que encamina el lanzamiento de su próximo EP en español, “Revelación”.

Este no es el primer guiño de Gomez con la gala que honra a la música latina. En 2019, ella, junto con DJ Snake, Ozuna y Cardi B, se llevaron a casa el trofeo de colaboración por "Taki Taki". El año pasado, fue nominada en la misma categoría por "I Can't Get Enough" con Benny Blanco, J Balvin y Tainy. Gomez y Rauw se unen a los artistas previamente anunciados, Daddy Yankee, Marc Anthony y Maluma, entre otros, que también están programados para actuar durante el espectáculo.

Tal ha sido el éxito de “Baila Conmigo” que en tan solo días ha conquistado los primeros lugares de los principales rankings musicales, así como las listas de reproducciones de plataformas con Spotify. Además su coreografía se viralizó en TikTok entre millones de usuarios que siguieron los pasos de la sensual Gomez en el video, incluyendo a una de sus mejores amigas con la que celebró el lanzamiento del tema en una pijamada con un pastel especial.

Selena Gomez es felicitada por otras colegas como Becky G

Durante una transmisión en vivo desde su perfil de Instagram, la cantante Becky G conversó un largo rato con sus fanáticos y afirmó que está feliz por este proyecto que está lanzando Selena en otro idioma. “Mi hermanita, mi mamá y yo hemos escuchado tantas veces su nueva música… estoy tan feliz de que ella está lanzando un proyecto completamente en español”, comenzó respondiendo la también actriz de la cinta “Power Rangers”.

“Yo recuerdo cuando era niña, y veía a Selena Gomez en sus shows de Disney Channel y decía oh qué bonita, qué talentosa. Sabía que era de Texas, que tenía raíces mexicanas, y aunque ella no hablaba español tenía ese orgullo…”, continuó diciendo la artista mientras confirmaba que para ella “De Una Vez” es un tema “increíble”. Becky se tomó su tiempo para disfrutar el tema, cantarlo y bailarlo, surgiendo así entre sus seguidores una colaboración con Selena. ¡Habrá que esperar!

