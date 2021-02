Michela Pincay anunció que su hermana pudo superar el cáncer

Michela Pincay anunció una gran noticia que "Gracias a Dios" su hermana superó la terrible enfermedad con la que había estado luchando, y ahora su organismo está completamente, libre del cáncer de mama que mantenía en riesgo su salud.

La presentadora y empresaria Michela Pincay, a través de sus redes sociales expresó su sentir sobre el resultado favorecedor de su hermana, diciendo que estaba muy feliz y agradecida con Dios y que quería gritarlo y celebrarlo.

En su cuenta de Instagram @michelapinbu se puede observar la publicación que dedicó la presentadora a la sanidad de su hermana Iesmin Pincay, quien es apodada 'Yeyi'. En el post Michela subió dos fotografías junto a Iesmin acompañado de un extenso texto.

Quiero agradecerle a mi ñaña que nunca se cansa de luchar, es una valiente y además es la que me sostiene y me da fuerza cuando yo me caigo, a mi mami porque jamás la deja sola, la cuida y la acompaña las veces que sean necesarias", continuó Pincay en el post.

Michela además ha aprovechado su rol como presentadora para mostrar la lucha, no solo de su hermana, sino de miles de mujeres que han tenido que batallar y aguantar los embates físicos y mentales que ocasiona la despiadada enfermedad. En el programa 'En Contacto', espacio transmitido a nivel nacional a través de Ecuavisa, le realizó hace un tiempo una entrevista a Iesmi para que relatara su diario vivir con el cáncer.

Dios es bueno todo el tiempo, no nos permite sufrir más de lo que podemos soportar y mi ñaña es una bacán, en medio de tantos días grises esta es una alegría gigante y no me atrevo a no gritarla y celebrarla a lo grande porque así como honramos a Dios, Él pone nuestro nombre en lo alto! Que hermoso es tener cualquier excusa para decir GRACIAS y ahora más que nunca para decir TE AMO, concluyó la animadora de tv.