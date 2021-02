El mensaje con el que Gabriela Pazmiño comparte su secreto para ser “fuerte”

¿Instinto premonitorio? Hace unos días la ex presentadora de televisión Gabriela Pazmiño compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de cara lavada, seria y mirada fija hacia la cámara, junto a una segunda imagen con la frase “Estoy en manos del Alfarero… Jeremías 18:1-4”. Ahora Pazmiño enfrenta un proceso penal desde este jueves 4 de febrero del 2021, al ser acusada como como presunta coautor de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, junto a su cuñado Michel Bucaram Pulley.

En el mensaje que plasmó horas antes de la revocación hecha por la fiscalía se lee: “Leo muchos mensajes de parte de ustedes especialmente de las mujeres que me dicen… "Gaby que fuerte que eres, no sé cómo sigues de pie" y la verdad es que soy una mujer normal, como ustedes. Una mujer que ama a sus hijos y a su esposo”.

La también empresaria continuó “No soy fuerte, no lo soy, me decaigo, lloro, me debilito, siento angustia, ataques de pánico, temor, muchas veces me falta el aire y mi energía baja y es justamente ahí donde Sólo Dios y el amor a mi familia me permiten sostenerme en esperanza. Vivo cada proceso de mi vida con una sola enseñanza la de la fe ♥️ intentando ser cada día mejor. Recuerda siempre “Diga el débil, FUERTE soy”.

Gabriela Pazmiño se despide de Efraín Ruales

Esta es la primera publicación de Pazmiño tras su sentido homenaje a Efraín Ruales, su amigo y presentador de televisión, quien fue asesinado a mano armado el pasado 27 de enero. La dueña de la marca “Gabriela Pazmiño Dreams” dejó ver en su feed una imagen del fallecido artista sentado en la playa, con un atardecer envidiable.

“Mi corazón está roto por tu partida @efrainruales no dejo de pensar en su mamá, hermanos, Alejandra y todos quienes conocimos tu noble corazón, nos queda tu sonrisa, nos queda todo el talento que entregaste a la industria del entretenimiento, nos queda La Paz con la que hablabas, pero sobre todo yo me quedo con lo que conocí de ti, el buen hijo, hermano y amigo que eras…. vuela alto Efra que ahí en esa hermosa eternidad te recibe tu amado padre, Dios te tenga en su santa gloria”, escribió junto a la imagen.

Por otra parte, la empresaria promocionó el lanzamiento de su nueva colección para “Gabriela Pazmiño Dreams” llamada “Libertad”. Esta nueva entrega consta de varias piezas de ropa, como blusones, vestidos, pijamas, así como accesorios, invitando siempre a sus seguidoras a sentirse cómodas, bellas y elegantes. Además durante un live afirmó que sus precios son accesibles, y que todos podrían lucir una prenda de su línea de ropa.

Descubre más de este tema

Con un pijama de seda Gabriela Pazmiño invita a sus seguidoras a sentirse libres consigo mismas La presentadora de televisión se ha dedicado al 100% a su nueva línea para “Gabriela Pazmiño Dreams”