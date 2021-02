¿Estás listo para ver los nuevos tatuajes en el pecho de Salma Hayek?

Salma Hayek ha debutado con tinta fresca en su pecho antes del lanzamiento de su nueva película, “Bliss”. La actriz de “Like a Boss” acudió a Instagram el 4 de febrero para compartir una foto de sí misma sentada en lo que parecía ser un tráiler de maquillaje, vestida nada más que una bata fuera del hombro. “En medio de una prueba de #makeup #hair y #tattoo para Bliss”, subtituló la publicación, y agregó que la película se lanzaría en Amazon Prime Video.

Con su cabello azabache, la actriz era todo sonrisas mientras mostraba los tatuajes florales en la parte superior del pecho. También usaba gafas de montura oscura y sombra de ojos negra. "Se ve fantástico", comentó un fan, mientras que otro escribió, "Precioso". Junto con la próxima película independiente, que también está protagonizada por Owen Wilson, Salma hará su debut en el universo Marvel en la película de superhéroes “The Eternals”.

“Fue enriquecedor”, le dijo a Variety sobre asumir el papel de Ajax. “Me dijeron al principio de mi carrera, 'Nunca te va a pasar aquí'. También tengo 54 años. Así que hubo algo realmente conmovedor, no solo para mí, sino para todo, todos los diferentes estereotipos. Ella no es sexy. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? Ella no es sexy en absoluto”. Salma agregó: “Soy muy baja. Me han acosado toda mi vida por ser bajita. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el universo Marvel. Me conmovió”.

Salma Hayek compartirá créditos con Angelina Jolie

La estrella se sinceró sobre el secreto que rodea a la película de Marvel, que también está protagonizada por Angelina Jolie, y el hecho de que ni siquiera se le permitió leer el guion. “Tenía miedo… pero me gusta que Ajax sea una especie de líder. Ella es la única que puede hablar con los Celestiales. Y dije: 'También llegaré a ser mandona en esto. Puedo jugar a eso'. Dar instrucciones, decirle a la gente qué hacer, puedo hacer eso. Entonces le tuve miedo al atuendo. Soy claustrofóbica. Tenía mucho miedo de sentir que no podía moverme".

La estrella de “Savages” dijo que la película tenía "un ADN completamente diferente" de las otras películas de Marvel. “Es diferente a todos los demás. Está en lugares reales y encontraron algunos lugares locos de aspecto extraterrestre”, agregó. “No sé si se me permite hablar sobre lo que hacen con la cámara, pero… no se hace principalmente en publicaciones. La cinematografía es increíble”.

