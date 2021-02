“Queremos cosas distintas”: Tras declaraciones de Michelle Renaud las críticas arremeten contra Danilo Carrera

Hace unos días Danilo Carrera compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en el que confirmaba el fin de su relación con la actriz Michelle Renaud. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, y tras incluso vincular a Scarlet Gruber como presunta razón de la separación, además de poner a la venta el anillo de compromiso, los artistas decidieron dar la cara en un live con sus seguidores.

Durante dicha transmisión, entre lágrimas y una voz quebrada Michelle explicó “queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita. Y tenemos la misma edad, 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”.

Por su parte, Carrera aseveró que “quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”. Después de estas sentidas palabras, el actor se convirtió en el foco de las críticas.

Al mejor estilo de Marvel, surgieron dos bandos: el Team Michelle y el Team Danilo. Una vez conocidos los motivos de su ruptura, muchos señalaron que la postura del actor ecuatoriano podía ser egoísta con su ex novia y la relación. "Si en realidad la amaras hubieras aceptado tener una familia con ella pero de plano no ha de ser la mujer indicada para ti. Ojalá no te arrepientas porque jamás vas a encontrar una mujer como Michelle", "Si el hubiese tenido amor por ella creí que hubieran encontrado una salida sin dejarse. Este lo que no quiere es tener una familia, cero responsabilidades”, "Danilo ya estás viejito! Ya deja de experimentar! O jugar a muchachito soltero", fueron parte de las críticas tras sus declaraciones.

Michelle Renaud y Danilo Carrera no terminaron por Scarlet Gruber

Si bien este no fue el tema de conversación durante el video de los protagonistas de “Quererlo todo”, unos días después de dar a conocer la noticia de su ruptura, cientos de usuarios señalaron que la actriz venezolana Scarlet Gruber podía ser la presunta culpable de la separación entre Michelle y Danilo.

Después de varias etiquetas y menciones hacia la actriz, Scarlet declaró: “Me rehúso a seguir recibiendo mensajes que insinúen que yo tuve algo que ver en la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera… Esto lo dejé bien claro, los tres somos unos profesionales, yo no tengo nada qué ver y si necesitan chismes por favor busquen en otro lado, aquí no está”.

Descubre más de este tema

Danilo Carrera rompe con Michelle Renaud y Scarlet Gruber se pronuncia El actor ecuatoriano fue el que tomó la batuta en confirmar su ruptura con la actriz mexicana

Aislinn Derbez deja una gran reflexión sobre el video de Michelle Renaud y Danilo Carrera en el que dieron las razones de su ruptura Gracias por dar ese ejemplo tan lindo de que por más que amas al otro a veces los caminos se separan", Aislinn felicitó a la expareja por ser valientes.