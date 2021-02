Otra actriz revela que fue víctima de abuso sexual: una integrante de 'La Casa de las Flores'

Nathasha Dupeyrón decidió revelar su triste experiencia y contar que es una más de las mujeres que han sido violentadas sexualmente. La bella actriz, aunque no ahondó en detalles sobre cómo pasó ni quien fue su agresor, dijo que fue víctima de violación.

Natasha Dupeyrón se une al movimiento de alzar la voz y parar con los maltratos y abusos de todo tipo hacía la mujer. A través de las stories de su cuenta oficial en Instagram @natdupeyron relató su traumática experiencia para motivar a otras mujeres a que no permitan estos atroces hechos.

La actriz famosa por su participación en 'Miss XV' o 'La Casa de las Flores', se une a la lista de celebridades que han tenido que sufrir de este tipo de abusos sexuales. Aunque la bella mexicana se nota aún muy afectada por la situación.

Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir pero fui porque es un movimiento que amo aunque tenía este sentimiento extraño”, se refiere Natasha sobre el hecho que la hizo romper el silencio.

Y es que el detonante para que Dupeyrón decidiera hablar fue su participación en la grabación de un tema musical referente a la violencia de género. El proyecto al que fue invitada la actriz junto a otras 18 mujeres es para promover un movimiento feminista.

Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo… me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo. La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, confiesa la actriz.