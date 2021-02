Mujeres que acusan a Marilyn Manson de abuso sexual revelan los escalofriantes detalles

Siguen saliendo a la luz publica detalles de varias mujeres, de lo que parecía solo un extraño comportamiento del artista rockero Marilyn Manson, y que posteriormente pasó a convertirse en abusos a sus parejas, de tipo sexual, físico y psicológico.

Evan Rachel Wood, actriz que fue pareja sentimental de Marilyn, cuando tenía 18 años y él 38, fue la primera en revelar haber sido abusada por el cantante. Wood además, aseguró que su testimonio busca que otras mujeres se decidan hablar y contar cómo recibieron todo tipo maltratos.

“Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera”, expresó Wood. Incluso, en una entrevista Manson declaró que imaginaba, “romperle el cráneo con un mazo” a Evan, cuando aún eran pareja.

Otro relato es el de Jenna Jameson, el cual es particularmente escalofriante y sacado de una película de terror. La actriz asegura que durante el acto sexual con Marilyn este la mordía de manera muy violenta, y que llegó a decirle qué fantaseaba con quemarla viva, tal como contó al Daily Mail.

A través de las redes sociales las otra víctimas han decido seguir el consejo de Wood y contar la historia que vivieron con Manson de 52 años.

Una actriz que decidió no revelar su nombre dijo que Marilyn la amarraba, le daba drogas y la violaba, y que una vez la obligó a que hicieran un “pacto de sangre” con él cortándoles ambas manos con vidrios rotos.

Por otra parte, la estilista de moda Love Bailey también fue víctima y testigo de los abusos de Marilyn y gracias a las declaraciones de Evan decidió contar todo lo que vivió y observó.

Tuve que arrastrarme sobre sábanas manchadas para llegar a ella, y mientras lo hacía, él puso una gran (pistola) Glock en mi frente. Recuerdo haber pensado ‘Dios mío, ¿voy a morir?’. Me sentí impotente, me sentí aturdida y conmocionada. Estaba en este estado en el que me preguntaba ' ¿no es él demasiado famoso para matarme?’. Recuerdo todos estos pensamientos pasando por mi cabeza, y aquí estaba yo, esta joven estilista de 20 años tratando de hacer el trabajo y me encontré con una Glock”, relató Bailey.