Joshua Gutiérrez lanza su álbum debut “Rebirth” (Renacer) con su single “Levitate” (Levitar)

Joshua Gutiérrez también conocido como Slurm, propietario del sello discográfico Ecuatoriano Savia Park lanzó el pasado 7 de enero del 2021 su muy anticipado álbum debut “Rebirth” (Renacer).

Savia Park, su sello creado en 2013 y que ahora tiene en su haber más de 38 EPs incluyendo música de los mejores productores de Ecuador y una antología de artistas de América Latina se ha fortalecido tras cada lanzamiento, de modo que parece la decisión correcta presentar su nuevo álbum en terreno propio.

Tras aprender su oficio calentando la pista de baile para exponentes internacionales y compartiendo escenarios con Jamie Jones, Steve Bug, Damian Lazarus, Maceo Plex, Seth Troxler, Claptone, Ben Klock y muchos otros, Slurm ha logrado un profundo entendimiento de los aspectos funcionales de la música electrónica y el espíritu que yace en dichos aspectos. Es evidente experimentarlos en “Rebirth”(Renacer), que teje elementos de house y techno completamente groovy juntos, permitiendo a sus producciones respirar y desvanecerse a través de variadas emociones, en tanto que entrega un sonido fresco y dinámico.

El título del LP “Rebirth” (Renacer) no es solamente un título atractivo, sino una exposición sentida de verdadera intención; dentro del álbum encontramos la música adaptándose y transformándose a las circunstancias, bien sean: club, festival, warm ups, villas, fiestas en casa; todos diferentes tipos de energías, vibras y sentimientos entrapados maravillosamente por Slurm.

“Este álbum lo trabajé desde principios de este año, y lo terminé en cuarentena. Expresaba mucho del tipo de música que me gusta; tratando de no seguir la corriente principal, siento que todavía hay un lugar para la música real… Origami Musique (Quien antes era conocida como Frances Possieri) hizo las voces de Levitate, las letras que yo mismo escribí. Ella es una cantante de Ecuador, está empezando su carrera de Dj, productora y cantante; este es su primer tema lanzado, ella solía ser solo cantante, pero se encontró muy bien en la cabina de dj, la atrapé y la puse a cantar también… La vida es hermosa, no pierdas tiempo intentando entenderla, vivirla es un entendimiento total de la misma.”