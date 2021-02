¿Desterró a Britney Spears? Ariana Grande es la nueva “Princesa del Pop”

El ícono del pop Ariana Grande continúa llenando de espuma su copa del éxito, y ahora suma un título Guinness World Records para demostrarlo. Tras una vigente carrera musical de una década en el centro de atención, la cantante ha batido oficialmente 20 récords mundiales que la han colocado en las filas de leyendas de la música como Mariah Carey, Rihanna y The Beatles, convirtiéndose oficialmente en la “Princesa del Pop”.

Su camino labrado incluye elogios desde su música liderando las listas de éxitos hasta el apoyo incondicional de su fanaticada mundial "Arianators", quienes día a día mantienen su estatus máximo como la "Princesa del Pop". El talento de Grande en su reciente álbum, “Positions”, le han valido a la artista su vigésimo título Guinness World Records, rompiendo el récord de la mayoría de las canciones para debutar en el número uno del Billboard Hot 100.

She broke the record for the most songs to debut at number one on the @Billboard Hot 100 with her latest hit single #Positions , and has become the first artist in history to do this with five songs

Did you know? @ArianaGrande now has 20 Guinness World Records titles!

Una vez que su sencillo "Positions" alcanzó el número 1 a partir del 7 de noviembre de 2020, la cantante logró un total de cinco canciones que han obtenido el codiciado lugar en el importante ranking. Sus otros hits incluyen "Thank u, Next" (17 de noviembre de 2018), "7 Rings" (2 de febrero de 2019), "Stuck with U" con Justin Bieber (23 de mayo de 2020) y "Rain on Me” con Lady Gaga (6 de junio de 2020).

Lo extraordinario de esta noticia es que Grande es, actualmente, la única artista que lo ha logrado en la historia. Los actos musicales más cercanos a su última hazaña son Mariah Carey (1995-97), Drake (2018-20), Justin Bieber (2015-20), Travis Scott (2019-20) y Taylor Swift (2014-20), quienes debutaron en el número 1 con solo tres pistas, mientras que Britney Spears (2009-11), Lady Gaga (2011-20) y BTS (2020) lo han hecho dos veces.

Congrats to @ArianaGrande for obtaining a historical achievement in the music industry, as her most recent album #Positions tops the music charts!

She first artist in history to break the record for most songs to debut at number one on the @Billboard Hot 100 with five songs.

