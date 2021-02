Becky G canta “De una vez” de Selena Gomez y aviva una colaboración

La cantante Becky G conversó con sus fanáticos en un “en vivo”, aclarando un poco sus dudas sobre su nueva música, qué está haciendo actualmente, futuros proyectos, entre otra ronda de preguntas y comentarios que le hicieron todos los usuarios conectados. Pero el furor comenzó cuando la artista comenzó a interpretar “De una vez”, uno de los nuevos temas de Selena Gomez, y surgió la idea de “¿te gustaría colaborar con Selena?”.

Un fanático lanzó su pregunta y la emoción de Becky G fue notoria. La cantante comentó “Podemos hablar de las nuevas canciones. Mi hermanita, mi mamá y yo hemos escuchado tantas veces su nueva música… estoy tan feliz de que ella está lanzando un proyecto completamente en español”, comenzó respondiendo, entre inglés y español.

“Yo recuerdo cuando era niña, y veía a Selena Gomez en sus shows de Disney Channel y decía oh qué bonita, qué talentosa. Sabía que era de Texas, que tenía raíces mexicanas, y aunque ella no hablaba español tenía ese orgullo… Es súper importante demostrar que quieres aprender… detrás de ese proyecto hay increíbles talentos”, aseveró Becky G.

Durante la conversación, algunos seguidores mencionaron el recién promocional “Baila Conmigo”, que reúne a Selena con Rauw Alejandro, pero Becky G asentó que para ella “De una vez” es un tema “increíble”. Seguido de esto, dejó sonar el tema de fondo e interpretó parte de sus estrofas y bailó durante el live capturada por páginas fanpages de las artistas.

Becky G ya está en el estudio

Antes de hace su “en vivo”, la cantante dejó ver en su Instagram TV que ya está calentando motores para trabajar en el estudio. Mientras tocaba el piano, saludaba a su madre, y cantaba una estrofa de “Como la Flor” de Selena Quintanilla, leyó “Cuándo música nueva” que fue pregunta de un seguidor, y Becky G comento “Cuando viene música nueva Daniel… en marzo, abril, por ahí”.

Pero los comentarios en la casilla del feed de Instagram no podían dejar de mencionar el volumen de sus labios. “Qué le paso a la boca”, “Qué le paso con tus labios”, “Por qué están tan grandes tus labios”, son parte de los mensajes que pueden leerse junto al ITv. Los corazones, aplausos y halagos tampoco se hicieron esperar, pues otros cientos de usuario le comentaron lo hermosa y maravillosa que luce para ellos.

Para finalizar el “en vivo”, Becky G agradeció a todos los que se conectaron a conversar con ella un rato, además de dedicarles unas palabras a sus fanáticos. “Los quiero mucho. Este año van a tener muchas cosas de mi proyecto. Si no es música, son otras cosas, no quiero decir mucho. Muchísimas gracias por todo apoyo… sin ustedes yo no estaría aquí. Especialmente mi gente latina, me permitieron llegar a otro nivel con mi música… Seguimos creciendo juntos”.

Descubre más de este tema

Becky G y las prendas vintage que cuestan más de 200 dólares con las que muestra un estilo desenfadado La cantante y actriz protagoniza una lujosa fotografía con el outfit de la marca Sami Miro Vintage