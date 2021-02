¡Equilibrio! Hailey Baldwin revela cómo mantiene su cuerpo de modelo

Hailey Baldwin siempre se las arregla para lucir genial, pero hay mucho trabajo y dedicación detrás de su fantástica figura. La modelo reveló la rutina de ejercicios que le encanta hacer que la ayudan a mantenerse en "la mejor forma" en todo momento; la mágica receta, que incluye pilates y boxeo, la compartió en una nueva entrevista con el podcast Women's Health Going for Gold.

“El ejercicio es otra cosa que mantiene mi mente… y mi cuerpo realmente saludable”, dijo en el episodio del 2 de febrero del podcast. “Me gusta mucho Pilates y boxeo para cardio. Y hago un par de sesiones a la semana en el gimnasio, entrenamiento con pesas… Solía ​​ser bailarina de ballet, así que el Pilates para mí hace que mi cuerpo esté en la mejor forma personalmente porque es muy alargado”, agregó.

Hailey también explicó que Pilates no solo se usa para mejorar la fuerza física, la flexibilidad y la postura, también es bueno para la "conciencia mental… y muchos de los movimientos son muy similares a la danza. Y creo que es por eso que me identifico y me gusta tanto”, sostuvo la esposa de Justin Bieber.

Hailey Baldwin invita a un equilibrio mente/cuerpo

Además de su rutina de ejercicios, Hailey habló sobre su cuidado de la piel, que incluye siempre hacer una "doble limpieza". “Soy bastante consistente con mi rutina diurna y nocturna, que es una doble limpieza: primero un limpiador a base de aceite y luego un limpiador espumoso suave; un suero o dos, dependiendo de si quiero poner más capas, una crema hidratante”, explicó.

“Y siempre uso protector solar todos los días”, continuó. “Creo que si hubiera entendido incluso antes de los 24 años que el protector solar era tan importante, probablemente lo habría hecho antes. Pero creo que estaré feliz de haber empezado incluso a los 20”, sostuvo la modelo. Por si esto fuera poco, dejó conocer sus productos favoritos que incluyen aceites minerales, cremas antiarrugas, limpieza profunda, cremas hidratantes y más, de la marca BareMinerals.

La belleza también se volvió personal cuando habla de ser el centro de atención y de cómo maneja la atención negativa. “La forma en que me he ocupado de gran parte de la atención negativa es… lo he hablado mucho con un terapeuta y hago terapia de manera constante…”, dijo. “También estoy casada con alguien que ha estado lidiando con esto por mucho más tiempo que yo, en un nivel extremadamente más alto que podría ser. Creo que poder compartir ese mundo con alguien que lo entiende incluso mejor que yo ha sido de gran ayuda”.

