Para casarse con su amante 'falsificó' su certificado de divorcio

Jason Collier, ahora es jefe de la Policía de Texas, renunció a su cargo tras ser descubierto de la adulteración de su certificado de divorcio, después de subir una publicación en Facebook para conmemorar el aniversario con su esposa, con quien tiene cuatro hijos.

Collier, mostró a una de sus amantes la falsa anulación matrimonial y de forma inmediata fue arrestado el hombre de 41 años, con fines investigativos por “alteración de un registro gubernamental con la intención de defraudar”, lo cual es un delito grave, dijo el sargento Cindy Barkley del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Cecily Steinmetz, de 39, es una de las víctimas de Collier, quien denunció al policía en Facebook por llevar una "vida doble / triple". "Me mintió y me presentó documentos de anulación falsos cuando supe que estaba casado". "También me enteré de una segunda novia, Kristi. Nos mintió, a nuestros hijos, y nos pidió a los dos que nos casáramos con él", escribió la mujer.