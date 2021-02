The Crown: Así era la Reina Isabel II cuando era joven en la vida real (FOTOS)

La reina Isabel II nació un 21 de abril de 1926 en Londres, Reino Unido. Actualmente tiene 94 años y es una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia. Incluso, es la monarca más longeva en la historia británica al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Veamos un recorrido en esta biografía que tomó fuerza con The Crown.

Isabel está casada con Felipe de 99 años. Ellos se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. Juntos tuvieron cuatro hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

La monarca es la hija mayor de los duques de York, quienes se convirtieron en los reyes Jorge VI e Isabel. En 1936, su padre ascendió al trono por la abdicación de su hermano Eduardo VIII.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel empezó a cumplir funciones en el Servicio Territorial Auxiliar. Su padre falleció en 1952 y así se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de siete países independientes pertenecientes a la misma.

En 1953 se celebró su coronación, que fue la primera en ser televisada. Algunas fotografías la juventud de la Reina han sido difundidas por los medios internacionales y otras por la mismo Palacio de Buckingham.

Now the oldest reigning monarch, she dedicated her life to service on her 21st birthday. More > https://t.co/mcVCkOE7UY #QueensBirthday pic.twitter.com/chSdUWfARJ

La serie de Netflix 'The Crown' se ha encargado de producir la serie sobre la corona británica. Claire Foy fue la actriz que interpretó a la reina en los primeros capítulos. Posteriormente, el papel fue desempeñado por Olivia Colman. El reemplazo se debió a que la producción se adentra en otra etapa de la vida de la monarca.

To mark The Queen's 91st birthday, we are sharing this photo from 1952 of Her Majesty and The Prince of Wales. #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/ednBFygYue

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 21, 2017