Rahab Villacrés revela que ¿será presentadora de televisión?

La ganadora del reality show “Calle 7 Ecuador”, Rahab Villacrés, ha compartido una grata noticia con el programa “De boca en boca” y es que en los próximos meses será presentadora de un espacio televisivo. “Estoy muy contenta por eso, lo he estado buscando hace mucho tiempo”, le dijo la anfitriona a la periodista que la entrevistó para el programa de TC Televisión.

“Se van a venir muchísimas Rah, porque dirán y de cuándo acá, cuándo se preparó, cómo lo hizo”, señala la entrevistadora a lo que la chica fitness responde inmediatamente: “Ella respondió yo he visto muchísimas personas que no hacen un buen trabajo y están en lugares donde no deberían estar. Yo creo que cuando vean mi rendimiento más de uno se va a quedar callado”.

Rahab Villacres se ha labrado su carrera

La estrella de reality show se hizo su título en la televisión cuando resultó ganadora de la novena temporada del atlético programa “Calle 7 Ecuador”. Pero no se conformó con un solo trofeo, y al tiempo se unió a “BLN: La Competencia”. Después de conocer a Toño Abril, y vivir una dulce historial de amor, en marzo de 2019 se divorció y decidió drenar su energía en fuertes rutinas para que sus seguidoras transformen su cuerpo tras obtener su peso ideal.

Además de prepararse para sus nuevos proyectos, a principios del mes de enero Rahab fue el foco de rumores que aseguraban que después de su ruptura amorosa con Toño Abril estaría por darle la oportunidad a otro galán. En marco de estas especulaciones, Rah no tardó en desmentir estas hipótesis de cupido y aseguró que su crecimiento profesional es su prioridad en estos momentos.

Rahab, quien ya lidera un programa de farándula online, explicó que todas aquellas imágenes de desamor o enamoramiento que comparte en sus perfiles no son indirectas ni tienen un receptor en su mente. La animadora fitness asegura que las publica solo con fines de humor o porque coincide con los pensamientos de las notas.

Rahab se enfrentó a su ex en vivo

El espacio que presenta Rahab en un canal por Internet tiende a poner a sus invitados en la situación de entrevista. Pero a mediados del año pasado se tuvo que enfrentar a la ronda de preguntas para su ex esposo.

La revista digital Extra.ec la abordó sobre este tema en su momento, y ella señaló: “Yo sí lo entrevistaría, porque sería la más indicada. Lo he visto llorar, reír, enojarse. Conozco mucho de él y, asimismo, él conoce de mí”. Para ella la madurez en la relación es importante en esta nueva etapa, en la que incluso mantiene una buena relación familiar porque su hija es parte del día a día.