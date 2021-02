Mira como Selena Gomez mueve sus caderas con su nueva canción "Baila Conmigo"

Selena Gomez llamó al estreno de su video musical “Baila Conmigo” con una fiesta de baile sin maquillaje, y con un pastel para celebrar. La creadora de éxitos musicales, cuya nueva canción es parte de su primer EP en español, mostró sus movimientos en escena junto a una de sus mejores amigas en un lindo clip en Instagram Stories. El dúo interpretó la coreografía del video musical oficial, que se lanzó a la medianoche del 28 de enero.

La ex chica Disney y su amiga anónima lucían caras frescas mientras bailaban con sudaderas a juego de “Brooklyn”. La cantante lució una sudadera BK, mientras que su amiga se puso los pantalones cortos de la marca; además en el clip también ser ve a otro amigo, no identificado, se sentó en el suelo detrás de la pareja para disfrutar del baile.

Esa misma noche, Selena y compañía celebraron con un pastel que decía "Baila Conmigo", y el grupo cantó junto a la pista mientras la estrella metía sus dos manos en la golosina colorida, se reía y se comía el glaseado de los dedos. "¡Celebrando! sí… todavía no nos lo comimos”, escribió la actriz en la parte superior del video, en referencia al postre destruido.

Selena Gomez se ha reconciliado con su sabor latino

"REVELACIÓN, mi primer EP en español, sale el 12 de marzo", escribió Selena en Twitter e Instagram el 27 de enero, junto con la supuesta portada. Este material seguramente incluirá el tema "De Una Vez ", que lanzó a principios de este mes. “REVELACIÓN” marca el primer gran proyecto musical de Selena desde “Rare” de 2020, que incluyó su primera canción No. 1 de Billboard Hot 100, "Lose You To Love Me", inspirada en su relación con su ex novio Justin Bieber.

Los sencillos adicionales que llegaron a lo más alto incluyen, "Look At Her Now", "Rare" y "Boyfriend". Además de su nueva música, Selena está igualmente comprometida con su carrera como actriz y sus proyectos de producción. Ella todavía está muy involucrada en su programa de cocina “Selena + Chef” en HBO Max, y actualmente está filmando “Only Murders In The Building” en la ciudad de Nueva York.

Selena también está programada para producir y protagonizar la adaptación cinematográfica de “In The Shadow of the Mountain”, las memorias de la pionera alpinista Silvia Vasquez-Lavado. No cabe duda que la ex estrella de Disney ha enfocado su carrera a un 2021 exitoso y la verdad es que en este primer mes lo ha hecho bastante bien.

Descubre más de este tema

Selena Gomez le dice “Baila Conmigo” a Rauw Alejandro en nuevo tema Además compartió una imagen de su nueva campaña publicitaria con la marca PUMA

Demi Lovato regresa a la televisión mientras Selena Gomez lanza nuevo álbum Las ex estrellas de Disney Channel impulsaron su carrera y continúan sobre la palestra