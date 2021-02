“Los últimos años han sido bastante difíciles”: Angelina Jolie habla sobre Brad Pitt

No todos los días se abre la reservada Angelina Jolie sobre su ruptura con Brad Pitt. Aunque la estrella de “Eternals” no menciona a Brad por su nombre en su entrevista con British Vogue, la actriz se refiere indirectamente a su separación de 2016 cuando se le pregunta si se siente como si estuviera en una "etapa feliz" de su vida. “No lo sé. Los últimos años han sido bastante duros”, dijo Angelina. “Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo”.

“Pero yo no estoy allí. Aún no he llegado a ese punto”, continuó. “Pero espero serlo. Lo estoy planeando. Me gusta ser mayor. Me siento mucho más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque… no sé… tal vez porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”.

Angelina menciona a Brad, de alguna manera, cuando se le preguntó acerca de vivir en la antigua propiedad del ícono de Hollywood Cecil B. DeMille. “Quería que estuviera cerca de su papá, que está a solo cinco minutos… Sentí un poco de presión moviéndome. Como si me hubiera colgado en el lugar donde DeMille y Chaplin pasarían el rato. Lo que más me gusta es que no hay una sala de entretenimiento, sino muchos caminos y lugares para caminar y pensar. Me siento muy afortunada de tener eso en este momento”.

A pesar de la proximidad de Brad a las casas de Angelina, parece que los dos siguen siendo tan divididos como siempre cuando se trata de la finalización de un acuerdo de custodia permanente de sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, y Vivienne. Recientemente, este conflicto supuestamente llevó a Brad a pasar la Navidad con solo tres de sus hijos, en lugar de todos juntos como una familia. Esto no fue tema sugerente en la entrevista, al contrario, ella elogió a su familia mientras se minimizaba a sí misma cuando se trata de ser una madre “tradicional”.

Angelina Jolie es una de las madres más aventureras

“Bueno, nunca fui buena para sentarme quieta”, dijo. “A pesar de que quería tener muchos hijos y ser mamá, siempre me lo imaginé como Jane Goodall, viajando en medio de la jungla en algún lugar. No lo imaginé en ese verdadero sentido tradicional. Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa. Lo estoy superando porque los niños son bastante resistentes y me están ayudando, pero no soy bueno en eso”.

Después de que el entrevistador protestó por la evaluación de Angelina, la también embajadora de la ONU continuó elogiando a sus hijos. “Bueno, los amo. Siento que somos un equipo así. Puede parecer un cliché, pero amas y lo intentas, e incluso si quemas los huevos, eso no importa al final. Pero también conociste a nuestros hijos. Son bastante capaces”.

“Quiero decir, eso es lo que pasa con muchas madres, y de todos modos, con muchos padres. Pero creo que aún más si tienes hijos adoptados. Ellos también tienen que elegirte a ti. No es la familia de los padres y ellos están en ella. Es nuestra familia”, sostuvo la actriz.

