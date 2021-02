La visita sorpresa por la que es criticada Karol G

Este fin de semana la Comuna 13 fue el escenario para la buena voluntad de Karol G. Para cerrar el primer mes del 2021 la cantante de género urbano visitó a la comunidad para compartir con sus seguidores, llevarles regalos, bolsas de mercado y, por supuesto, su música. El encuentro quedó registrado por Daiky Gamboa, quien es un cercano amigo de la intérprete de “Bichota” y reconocido influencer de las redes sociales.

En los clips capturados se ve a la estrella colombiana bajarse del auto, rodeada de un equipo de seguridad, y como sus fanáticos no podían contener su emoción, le pedían fotos mientras e intentaban acercarse a ella. Recibió obsequios, comió helados, paseo por las veredas de la urbanización, conmocionando a todos los habitantes, sobre todo a los más pequeños que gritaban las canciones que querían escuchar en la voz original de la propia estrella.

“Nos van a destruir en los noticieros, en las redes, me van a matar porque estoy aquí. El hecho es que no podía venir en otro momento. Amo Medellín, amo mi ciudad, amo mi casa. Traigo regalitos para todo el mundo para que sepan que nosotros no nos olvidamos de la gente”, sostuvo Karol G antes de ofrecer un mini concierto con sus temas más sonados coreados por todos los vecinos que se cruzaron con su visita.

La novia de Anuel AA tuvo un 2020 importante y fructífero para su carrera, pese a las condiciones mundiales por la pandemia de la COVID-19. Karol G conquistó las listas a finales de 2019 con “Tusa”, tema en colaboración con Nicki Minaj, y se repuntó al año siguiente con “Ay Díos Mío!” y “Bichota”. Estos hits musicales la hicieron tendencia en los challenges de TikTok, por lo que millones de fanáticos no podían dejar de reproducir el tema completo en sus plataformas.

Karol G rompió las medidas de bioseguridad

Si bien la visita de Karol G al barrio colombiano fue emocionante para todos los que la acompañaron, recibida entre gritos y aplausos, la artista se enfrentó a fuertes críticas por la “inconciencia” sobre los cuidados sociales por el COVID-19. De acuerdo a los videos que circularon en las redes sociales, hubo momentos en los que muchos habitantes no llevaban sus máscaras faciales, además de que no se respetó el distanciamiento social en ninguna circunstancia.

Pese al incumplimiento de las medidas de bioseguridad, su amigo Daiky aseveró que aunque Karol G no está siendo muy asidua a sus perfiles sociales, él quiso capturar cada paso de la cantante dentro de la Comuna 13, la reacción de los cercanos y demás, porque a él le “pareció bonito el recibimiento de la gente y lo feliz que estaba Karol”.

