El leggings de 18 mil dólares que usa Jennifer Lopez para ir al Gimnasio

La cantante Jennifer López luce mejor que nunca a sus 51 años y así presume en cada visita a al gimnasio en Miami. Esta vez la Diva del Bronx fue fotografiada entrando en el establecimiento de acondicionamiento físico el 24 de enero mientras vestía un atuendo que ayudó a lucir sus abdominales tonificados.

El look incluía un top corto blanco debajo de una camisa recortada de color rosa claro y leggings grises a juego que tenían diseños rosas, incluidas flores. También llevaba zapatillas negras sin cordones, gafas de sol y una mascarilla negra junto con un bolso de Hermés Birkin blanco que se estima en un valor de 18.000 dólares, aproximadamente. La estrella pop tenía sus largos mechones recogidos en un moño alto y llevaba su teléfono mientras cruzaba la puerta del gimnasio para hacer ejercicio.

Jennifer Lopez / Foto: Hollywood Life

El regreso de Jennifer a las máquinas del gimnasio llega justo después de que cautivó a los aficionados al recrear el video musical de su canción “Love Don't Cost a Thing” en honor a los 20 años de su segundo álbum de JLo. En el clip, que publicó en Instagram, camina por la playa mientras arroja sus gafas de sol de diseñador y accesorios costosos a un lado, tal como lo hizo en el video original, que fue dirigido por Paul Hunter en 2001.

“Feliz 20º aniversario de mi segundo álbum JLo!!!! Me divertí un poco en una sesión reciente #Throwback #LoveDontCostAThing”, escribió en la leyenda de la publicación que cautivó a sus seguidores.

Jennifer López estremeció Washington D.C.

Por si fuera poco, antes de eso sorprendió a sus followers con una actuación en la toma de posesión del presidente Joe Biden el pasado 20 de enero. La talentosa estrella cantó "This Land Is Your Land" frente a la multitud en el West Front del Capitolio de los Estados Unidos y recibió un dulce beso de su prometido Alex Rodríguez, una muestra de admiración y respeto por el talento la artista.

También le dio a la multitud un mensaje conmovedor en español. "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", dijo en medio de la euforia. Además de Jennifer, Lady Gaga interpretó el Himno Nacional frente a la multitud de inauguración, que también incluía a la vicepresidenta Kamala Harris.

