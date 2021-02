“Yo tengo cara de ser carera?”: Gabriela Pazmiño habla de la venta de sus prendas 

“Gabriela Pazmiño Dreams” continúa tomando forma en el marco del lanzamiento de la nueva línea llamada “Libertad”, por lo que su fundadora Gabriela Pazmiño se ha tomado la tarea de conversar un poco con sus seguidores, comentarles sobre sus planes, hablar de lo que ofrecerá en su proyecto de moda, y hasta de los precios que ofrecerá al mercado.

“Mirenme la cara… ¿yo tengo cara de ser carera? Digan ustedes de verdad. ¡]Yo pienso en el pueblo! … en ustedes, obvio. Yo he hecho estudio de mercado, si hay vestidos caros… y el que tiene plata se lo paga, y chévere. Pero en todo caso no, mis prendas no van a ser caras, van a ser económicas. Súper lindas, accesibles para tu bolsillo”, comentó la estrella de televisión durante un live capturado por cuentas de Instagram.

Hace unos días modeló una de sus prendas en un video e invitó a sus seguidoras a sentirse cómodas, verse elegantes y en “Libertad”, incluso para dormir. El compilatorio fotográfico dejó ver un blusón de seda de color naranja, estampado con flores negras, blancas y grises, que además resaltaba desde su acolchada cama. “Siéntete con la libertad de ser tú misma con @gabrielapazminodreams dentro de la colección también tenemos estas hermosas pijamas en 5 colores y todas las tallas…. falta poco para que las tengas”, escribió.

Además, la estrella ecuatoriana y ahora empresaria también reveló que los accesorios serán parte de su colección. "Chicas en @gabrielapazminodreams no solo encontrarán prendas de vestir, también aretes tan lindos como estos; además zapatillas y zapatos bajos….. esta semana será el lanzamiento oficial…. QUE EMOCIÓN. Mañana anuncio día y hora ❤️", afirmó junto a la selfie en la que luce unos aretes blancos.

Gabriela Pazmiño y su mensaje a Efraín Ruales

Si bien la presentadora de televisión está enfocada en sus emprendimientos, no se mantuvo al margen frente al fallecimiento de su colega Efraín Ruales. Gabriela compartió una fotografía del propio homenajeado sentado en la arena, con un atardecer mágico que había compartido con su novia Alejandra Jaramillo días antes en la orilla de la playa.

“Mi corazón está roto por tu partida @efrainruales no dejo de pensar en su mamá, hermanos, Alejandra y todos quienes conocimos tu noble corazón, nos queda tu sonrisa, nos queda todo el talento que entregaste a la industria del entretenimiento, nos queda La Paz con la que hablabas, pero sobre todo yo me quedo con lo que conocí de ti, el buen hijo, hermano y amigo que eras…. vuela alto Efra que ahí en esa hermosa eternidad te recibe tu amado padre, Dios te tenga en su santa gloria.”, escribió Gabriela junto a la imagen etiquetando a Alejandra.

Recordemos que el presentador de “En Contacto” de Ecuavisa fue asesinado este miércoles 27 de enero cuando estaba transitando en su auto por el norte de Guayaquil. Efraín recibió cuatro disparos, y tras la experticia las autoridades están investigando el caso de sicariato con tres sospechosos a la vista.

