Carlos Vives, orgulloso de sus orígenes, cuenta todo sobre su disco y libro llamados 'Cumbiana'

Carlos Vives dice que la "Cumbiana es el agua, es la tierra, el cielo y eso está ahí, en el origen", cuando se le pregunta sobre el género que es referente en su región y del cual él siempre se ha sentido orgulloso, y así lo deja saber una vez más, ahora, con su nuevo disco, y libro.

Carlos Vives, cantautor colombiano expresó, durante una entrevista con Efe, que la música vallenata le movió el interés por la cumbia. Vives estuvo estuvo conversando acerca de su nuevo proyecto, el cual se enfoca en una de las tradiciones de su pueblo.

El nacido en Santa Marta, Colombia, el 7 de agosto de 1961, escribió un libro con su compatriota Guillermo Barreto, también colombiano. El texto está basado en la idiosincrasia y tradición musical de su natal Colombia, orígenes, etc, en un intento por reivindicar la importancia de los instrumentos indígenas de percusión menor.

El múltiple ganador del Grammy Latino aseguró qué, el caribe continental colombiano, el cual está compuesto por más de 132.000 kilómetros cuadrados en el que habitan más de 10 millones de personas, la cumbia es la que predomina de entre otros ritmos cómo: el vallenato, la puya, el jalao, el garabato, el chandé, el porro, el bullerengue, el mapalé, el merecumbé y la guaracha.

Hemos perdido tanto tiempo en no reconocernos, en no conocernos, hemos gastado tanta fuerza en apartarnos, en pelearnos, en tantas guerras civiles, que obvio no sabemos lo que tenemos, obvio les va a seguir pasando, como a Carlos Vives, que cada vez que hablo del tema, digo carajo, yo pensé que sabía algo y no sé nada", dijo Carlos Vives.