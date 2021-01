The Weeknd ataca a los Grammy tras no figurar en ninguna categoría este 2021

The Weeknd ha revelado que sus tres premios Grammy "no significan nada" para él después de que fue rechazado de la alineación de 2021. El creador de éxitos de "Save Your Tears" se abrió en una entrevista con Billboard sobre no haber recibido ninguna nominación al Grammy por su álbum aclamado por la crítica, “After Hours”, que contó con el gran éxito "Blinding Lights".

“Mira, personalmente ya no me importa. Tengo tres Grammys, lo que no significa nada para mí ahora, obviamente”, comenzó. “No es como, '¡Oh, quiero el Grammy!' Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre que nunca vuelva a suceder. De todos modos, soy un asco dando discursos. Olvídate de los premios”, sostuvo.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

The Weeknd, quien anteriormente se llevó a casa los trofeos de R&B Performance y Urban Contemporary Album en 2016, y el último premio nuevamente en 2018, dijo que el desaire se sintió como "un ataque", un desaire con el que no se sintió nada cómodo a finales del año pasado cuando anunciaron el listado de nominados.

El cantante expresó "Uso un golpe de ventosa como analogía, porque me golpeó de la nada", le dijo al medio. “Definitivamente sentí… cosas. No sé si fue tristeza o rabia. Creo que fue solo confusión. Solo quería respuestas. Como, '¿Qué pasó?' Hicimos todo bien, creo. No soy una persona arrogante. La gente me dijo que me nominarían. El mundo me dijo, 'Esto es todo; este es tu año. Todos estábamos muy confundidos”.

The Weeknd no fue el único sorprendido

El cantante también reveló que recibió mensajes de sorpresa de "personas con las que no he hablado en años, toda la comunidad musical, todos mis compañeros" después de que fue rechazado en las nominaciones de noviembre de 2020. “Si dijeras, '¿Crees que los Grammy son racistas?' Creo que la única respuesta real es que en los últimos 61 años de los GRAMMY, solo 10 artistas negros han ganado el álbum del año”, continuó. “No quiero hacer esto sobre mí. Eso es solo un hecho”.

Sin embargo, está listo para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 55 el 7 de febrero, y reveló que estaba poniendo toda su energía en la próxima actuación. “Nos hemos centrado realmente en llamar la atención de los aficionados en casa y hacer de las actuaciones una experiencia cinematográfica, y queremos hacer eso con el Super Bowl”, explicó.

Descubre más de este tema

La tierna foto que compartió The Weeknd en víspera de Navidad y del estreno de su episodio de "Memento Mori" El cantante está animando a sus fanáticos con el espíritu navideño al publicar un TBT adorable