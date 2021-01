Padre de Alejandra Jaramillo: "Espero que estas atrocidades no continúen"

Julio Jaramillo Moreira, padre de la presentadora de televisión, Alejandra Jaramillo, se pronunció con un mensaje en su historia de Instagram este 29 de enero de 2021 sobre el asesinato de Efraín Ruales, quien era el novio de la "Caramelo".

"Me siento tan adolorido por lo sucedido y quiero agradecer a todos por sus palabras y muestras de cariño y afecto para Efraín. Espero que estas atrocidades no continúen, porque hacen mucho daño . Que Dios nos guíe y nos cobije. Amén", escribió el señor.

Padre de Alejandra Jaramillo: "Espero que estas atrocidades no continúnen" / Captura de Pantalla

Alejandra Jaramillo, novia de Efraín Ruales se pronunció en sus redes sociales 12 horas después del asesinato. Subió un total de 10 fotos y videos, en los que se detallan momentos inigualables de la pareja. La publicación estuvo acompañada de un desgarrador mensaje que a cualquiera le saca las lágrimas. ¡Hay dolor en el Ecuador!.

LA PAREJA TENÍA PLANES DE BODA E HIJOS

Alejandra posteó un mensaje dedicado al actor y bajista a través de su cuenta en Instagram @alejandrajaramillo "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo", escribió Alejandra y continuó revelando algunos de los planes que tenía la pareja, "cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos".

La tristeza que embarga a la presentadora se refleja en cada oración escrita, y entre ese dolor da a conocer que Efraín le había propuesto matrimonio. "Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos?. Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel".

Te puede interesar: