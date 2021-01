Exmiss colombiana, María Alejandra López, dedica unas sentidas palabras de despedida a Efraín Ruales, quien fuera su novio por dos años

Exmiss colombiana, María Alejandra López, se unió al dolor que embarga a todos los que tuvieron la oportunidad de formar parte de la vida del presentador asesinado Efraín Ruales. Es por ello que a través de su cuenta en Instagram dedicó a quien fue por dos años su pareja sentimental.

En la cuenta oficial de Instagram de la modelo @malopezp se observan nueve imágenes y un video -tipo boomerang- del presentador y la colombiana. Se trata de parte de los momentos que vivieron cuando mantenían una relación de novios.

La pareja luego de dos años anunció su rompimiento en el 2018, sin embargo, terminaron sanamente y Efraín siempre fue un hombre ejemplar. Según se lee en todo lo que relata la exreina de belleza en su publicación en la red social.

Maestro, maestro del amor, maestro de lo correcto, maestro de vivir en plenitud, en felicidad, en luchar por los sueños, porque a mí y a muchos nos diste ese ejemplo, ese apoyo, esa inspiración. Me invade la tristeza de solo pensar en Nachita, en tus hermanos, tus sobrinos y unito que no pudiste conocer, tu prometida, hubiera querido conocer sus hijos, tú siempre tan respetuoso, el ex ejemplar, supiste alejarte y ser un bonito recuerdo, supiste dar pero también cuidar tu corazón", escribió María Alejandra.

Efraín y María Alejandra estuvieron juntos por dos años. Su relación la anunciaron a todos los medios y en el 2018, dijeron que el noviazgo había llegado a su fin. Por ello la hermosa modelo expresó su tristeza al conocer sobre el asesinato del presentador. Asimismo, dejó palabras de condolencias para su familia y quien fuera su pareja actual, Alejandra Jaramillo 'La Caramelo'.

Gracias por haberme regalado una historia de amor que parecía una película de Disney, que parecía irreal, nunca pensé llegar a merecer tanto, y me enseñaste que merecíamos todo pues somos hijos de Dios. Estuviste en los momentos más lumínicos y también los más oscuros. Y no te rendías, sólo sabías amar. Me quedo con la última vez que te vi en un aeropuerto, y siempre al vernos desde lejos y caminar el uno hacia el otro no podíamos parar de sonreír como unos tontos. Siempre tendrás un espacio inmenso en mi corazón, concluyó María Alejandra.