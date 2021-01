Manuel de Masterchef arremetió contra Daniella: "lo que dice en el confesionario es diferente tras cámaras"

"Yo no vine a buscar ningún romance ni nada", fueron las palabras con las que Daniella de Masterchef borró toda esperanza de los seguidores del programa en que exista una historia de amor con Manuel, otro de los participantes.

Las palabras de Daniella provocaron una dura reacción de Manuel, quien a través de Instagram comentó la actitud de su excompañera de reality. "Les puedo decir que si fui un tonto porque seguí estando ahí… me dejé llevar por unos abrazos hipócritas y unas lagrimas vacías".

View this post on Instagram

En cámaras, se observó un Manuel triste, que no pudo dar todo de sí como en capítulos anteriores. En el confesionario, Daniella explicó que su tristeza se debía a que había hablado con Manuel y le había dicho que no quería ningún romance. Ella confesó que Manuel lloró ante sus palabras.

Las palabras de la participantes causaron indignación por lo que empezaron a mostrar su apoyo a Manuel con distintos mensajes. "Quiero disculparme con los chicos, todos me decían date cuenta… Dice algo pero demostraba otra cosa", señala Manuel en Instagram.

"Quien juega con fuego se quema"… pasaron muchas cosas el día que jugamos en casa, pero lamentablemente la niña dulce que no rompe un plato no dice". Manuel señaló también que se arrepiente de haber ayudado a quien no merecía.