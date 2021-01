Demi Lovato regresa a la televisión mientras Selena Gomez lanza nuevo álbum

No podemos creer cuánto tiempo ha pasado desde que estas estrellas interpretaron a princesas brujas, y volaron al escenario de un musical de la escuela secundaria. Una gran cantidad de estrellas de Disney Channel han crecido incluso con nosotros y ahora podemos ver como Selena Gomez y Demi Lovato, entre otras, han evolucionado a lo largo de los años.

Selena fue una vez una de las estrellas más grandes de Disney Channel. Aunque su carrera comenzó cuando era una niña en “Barney and Friends”, la cantante se hizo famosa interpretando a la bruja entre Alex Russo en “Wizards of Waverly Place” de 2007 a 2012. Durante sus días en Disney, también actuó en “Princess Protection Program” con su ex mejor amiga Demi Lovato, y luego buscó papeles cinematográficos más fuertes, como en “Spring Breakers” (2012) y “The Dead Don't Die” (2019), pero su carrera radica en la música.

Ella estalló como solista con su álbum de 2013 “Stars Don't Dance”, que contó con el éxito "Come and Get It". Su álbum “Revival” de 2015 incluyó "Hands to Myself" y "Good for You". Su álbum de 2020, “Rare”, también está en camino de convertirse en un clásico pero en 2021, Selena parece preparada para mostrar a los fanáticos un lado diferente de sí misma, debutando en español con "De Una Vez" y “Baila Conmigo”, lo que significa que los fanáticos pueden esperar un álbum en español en un futuro cercano.

En el caso de Demi Lovato, la poderosa cantante tuvo su gran oportunidad con las películas de “Camp Rock” en Disney Channel, antes de ganarse su propio programa “Sonny With A Chance”. Demi continuó expandiéndose hacia trabajos más maduros, pero fue su música lo que realmente la hizo volar. Demi ha lanzado seis álbumes de estudio hasta el momento y obtuvo una nominación al Grammy en el camino.

Desde sus días en Disney, la estrella no ha sido tan cercana a sus antiguos compañeros de reparto o amigos. “Estoy agradecida por las oportunidades que tuve. ¿Desearía haber tenido más tiempo de inactividad? Si. Creo que cuando seas un adolescente y te den tu gran oportunidad, harás cualquier cosa para que esto suceda”, compartió con la revista de moda Harper's Bazaar de abril de 2020.

Selena Gomez y Demi Lovato también se han caído

Selena ha luchado con problemas de salud, incluida una terrible batalla contra el lupus y un trasplante secreto de riñón. Se vio obligada a cancelar el resto de su gira Revival de 2016 para buscar tratamiento para la depresión causada por el lupus. En el caso de Demi ha sido increíblemente transparente sobre su lucha contra la adicción y el abuso de sustancias.

Después de su sobredosis de 2018, la cantante y compositora estaba lista para hacer el regreso definitivo y lo hizo sobre el escenario de los Grammy en 2020 con una entusiasta interpretación de su canción "Anyone". Después de su separación de su prometido Max Ehrich, la cantante y actriz estableció su regreso a la televisión con la serie de NBC “Hungry”.

