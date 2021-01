¡A gritos! El efusivo video en el que Dayanara celebra el éxito “Adictivo”

Tan “Adictivo” es el tema de Dayanara Peralta que ha calado en el Hot Ranking del canal musical HTV, y la estrella no pudo contener su emoción al verse en el conteo de honor. Dayanara dejó ver en su cuenta de Instagram el video de su reacción frente al anuncio del espacio televisivo, sin dejar cubrir su boca con sus manos y mostrar sus ojos brillosos por las lágrimas de emoción.

La cantante estaba frente a la cámara en medio de un Instagram Live, cuando su futuro esposo Jonathan Estrada se acercó a mostrarle en su teléfono celular el logro que había alcanzado. “Amor no vengas si estás en calzoncillos porque estoy en un en vivo”, se oye decir a Dayanara antes de gritar y saltar de la emoción por verse en el número del importante canal de televisión musical latino.

“AMO ESTE PAÍS 🇪🇨🙏🏽 Muchos me dicen Dayanara tienes que irte afuera para que pegues y te escuchen a nivel internacional pero yo me he propuesto lucharla desde aquí desde mi trinchera con los míos con mi gente! Ustedes los que hoy les pido apoyo y jamás me dejan sola! Nos unimos tanto carajo este es mi país esta es mi gente! Un país pequeño pero de corazones enormes que apoyamos lo nuestro, esto significa mucho para mí y no sé si sepan cuánto. Simplemente GRACIAS! #EcuadorEnLaCasa seguimos soñando y trabajando día con noche hasta lograrlo”, escribió la estrella junto al efusivo clip.

Dayanara le dedicó “Adictivo” a su novio

El amor ha inspirado su más reciente hit. “Adictivo” vio la luz en 2020, e incluso coincidió con su compromiso matrimonial, “espero que muchos de ustedes puedan dedicarla con todo el amor, a esa persona adictiva con la que esperan saborear cada cosa que la vida les ponga en el camino”, afirmó Dayanara cuando el lanzamiento oficial del tema. Después de un arduo trabajo de promoción, redes sociales y el constante apoyo de sus fanáticos, se ha catapultado en su proyección internacional.

De acuerdo al diario Últimas Noticias, la cantante explicó que “el amor llegó a mi vida hace casi 5 años y, la verdad, ocupó cada parte de mi corazón. Adictivo es un tema especial para mí, ya que es la primera canción que decidí escribir para mi “persona especial” y la terminé justo un día después de que él me pidió que sea su compañera para toda la vida”.

Se espera que la boda se celebre en mayo de este 2021, así que el año ha comenzado con toda la buena energía para su carrera profesional y las mayores proyecciones para su crecimiento personal, compartiendo sus logros con Jonathan, quien fue además el que reconoció el éxito de Dayanara en HTV.

