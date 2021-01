Michela Pincay, exnovia de Efraín Ruales, publicó un conmovedor mensaje de despedida para el presentador asesinado

Michela Pincay, quien mantuvo una relación sentimental con el actor y presentador asesinado ayer en Guayaquil, Ecuador, compartió la tristeza que siente por el hecho, a través de una publicación en su cuenta de Instagram con una serie de fotos y un video, de la época de cuando eran pareja.

Michela Pincay, reconocida animadora de televisión del país quien trabajó con Efraín en el programa 'En Contacto' de Ecuavisa, se manifestó con un post en su cuenta @michelapinbu ante la inesperada muerte del famoso presentador.

"Me tranquiliza saber que te pedí disculpas"

"Hay personas que llegan a darnos lecciones, a moldearnos, fuimos mucho, fuimos todo lo que el cariño permitió en el algún momento", escribió la presentadora al pie de la serie de fotografías. "Fuimos lo suficiente como para convertir un cariño inmenso de novios en un cariño inmenso de amigos, el exejemplar, el que fue un caballero de principio a fin".

Asimismo, Michela quiso compartir algunos de los recuerdos y vivencias con Efraín, y dijo que se queda tranquila porque sanaron cualquier herida que se pudieron haber causado cuando mantenían una relación amorosa.

Me tranquiliza saber que te pedí disculpas porque en su momento la edad no me permitió ver todo lo que estabas dando, asimismo me pediste disculpas por cualquier chiquillada y luego de eso nos hicimos amigos, de esos que se felicitan, de los que se alegran por el otro, de los que se apoyan, de los que se desean lo mejor", posteó Michela.

Además, la exnovia de Efraín Ruales, en su conmovedor mensaje de despedida escribió que lamenta ver que no pudo ser feliz con la mujer que él amaba, Alejandra Jaramillo. "Siempre deseé tu felicidad y pude ver que la alcanzaste, llegó tu idónea, y me duele que hayas tenido después del “camino” ese “destino”, ese destino que no te permitieron vivir, no merecías la historia incompleta de amor sino una entera, una que seguramente ibas a tener con Ale"

Michela también deseó fuerzas para su familia y su novia Alejandra. "Que Dios le dé fuerza a Nachita, a Pablo, Antonio y Daniel y toda tu familia… que reconforte a Alejandra y que te sienta siempre".

Para concluir la presentadora reflexionó acerca de la personalidad del actor y de cómo pasan las cosas. "No somos nadie para cuestionar los planes de Dios, quizá eras muy bueno para este mundo, quizá Dios necesitaba carcajadas.. no hay forma de repararlo y la mejor muestra de cariño será siempre orar por ti y los tuyos".

