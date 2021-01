¿Maluma baby es oficial? El cantante deja otra pista de “#7DJ” y con emoji de bebé

Este jueves los fanáticos de Maluma sabrán, finalmente, si la llegada del “Maluma Baby” es un hecho. El cantante colombiano ha compartido una nueva imagen, este 27 d enero y bajo el mismo concepto estético de la anterior, para anunciar que tiene una cita con sus followers este mismo 28 de enero para un Instagram Live, en el que develará el trasfondo de esta campaña.

La imagen posteada también es en blanco y negro, y muestra a Maluma abrazado del abdomen de su novia Susana Gómez mientras lo besa, además de deja más claro el mensaje “7DJ” escrito en la barriga de la modelo. Pero esta vez, además de invitar a su Ig Live, encendió las alarmas de “Cigüeña en camino” con el emoji de un bebé al final de su mensaje.

Mientras algunos amigos como Ariadna Gutiérrez comentó “Papá Juancho”, Vibarco escribió “Ya es oficial”, y David Escobar de Piso 21 expresó “Felicitaciones mijo”, algunos seguidores se muestran confundidos de sus airosos mensajes: “se viene el álbum o un bebe no entiendo nada💀💀💀💀”, “7 días en Jamaica 🙈🙉”, “Esto es más marketing que la supuesta pelea con neymar jajajajajajajajajajajaja”.

Maluma y su deseo de ser padre

El instinto paternal de Maluma no ha sido un tema tabú para el cantante. El intérprete de “Hawái” ya ha hablado anteriormente de su deseo por encontrar el amor real y estabilizarse en su hogar, como una familia. “Me preocupa que cada vez que una pareja se casa, se acaba. No entiendo porqué. Prefiero amar incondicionalmente. Me encantaría casarme, pero prefiero tener un amor de verdad y no depender de un anillo para tener un vínculo”, dijo Maluma a la revista Hola.

Además aseguró en su momento que “Quiero casarme, vivir en una hacienda gigante con caballos, tener hijos”. Después de sus altibajos con cupido, parece que finalmente ha conseguido a la dama con la cual cumplir este sueño, la modelo Susana Gómez, con quien ha estado en el ojo del huracán y ahora más con esta intriga que todos esperan aclarar este 28 de enero con su anuncio oficial.

Sin embargo, esto no quiebra su enfoque hacia los proyectos profesionales, y también ha declarado en varias oportunidades que piensa en “seguir grabando música, y quiero muchos Grammy y muchos Latin Grammy. Quiero seguir haciendo conciertos, pero lo más importante es seguir estando sano y seguro con toda esta locura que está pasando ahora mismo”.

Descubre más de este tema

Maluma dejó sin aliento a sus fanáticas con esta sensual fotografía Maluma dejó sin aliento a sus fanáticas con esta sensual fotografía. El colombiano luce realmente sexi y sugerente.

Mira quien es el "amiguito" escorpión con el que Maluma disfruta sus frías vacaciones en Colorado Mira quien es el "amiguito" escorpión con el que Maluma disfruta sus frías vacaciones en Colorado. Se trata de una prenda de la marca Louis Vuitton.