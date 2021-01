La reacción de Krysthel Chuchuca tras hablar del video de su novio con Emma Guerrero

"Yo no tenía nada que superar, porque yo en el video no participé”, respondió Krysthel Chuchuca cuando la presentadora Mariela Viteri le preguntó si el hecho del video íntimo entre su novio José Ramón Barreto y Emma Guerrero era tema superado. Durante la entrevista digital, la estrella conversó de su carrera, detalles de su vida, y cerró con la contundente declaración.

Mariela comentó “Y el video de Emma Guerrero ya lo tienes superado, ¿no? Con José Ramón”, a lo que Krysthel aseveró que no tenía nada que superar porque fue parte de ese momento, además de que “a mí nunca me gustó habla de mi vida privada, ni de algo que yo sienta que no es productivo para los demás. Por qué hablo ahora, porque es la oportunidad para hablar también de mi trabajo… de una empresa que sí es productiva”.

Krysthel hacía referencia a su emprendimiento de moda “L O L I L O L I T A”, una firma de ropa a la que se ha dedicado en paralelo a su carrera artística. Luego de que saliera la entrevista a la luz en el canal de Youtube de Mariela, la empresaria compartió la imagen de “portada” de Mariela news junto al texto “Gracias por esta conversación tan amena y amable, por darme un espacio tan especial para seguir mostrando el avance de mi amado @lolilolitaecuador y mi nueva línea #LoliDenim. No se pierdan la entrevista con @marielaviteri”

Krysthel Chuchuca y su relación con José Ramón Barreto

A mediados de 2019 la pareja conformada por Krysthel y José Ramón gritó a los cuatro vientos que estaba comenzando un romance. Cupido hizo su trabajo en los pasillos de Ecuavisa cuando trabajaron juntos en la novela “Sharon la Hechicera”. La actriz afirmó en la entrevista “cuando grabamos la novela no teníamos nada. Es más de los seis meses que grabamos nos hicimos amigos en el último mes, porque los personajes de los dos no tenían una relación directa”.

Al principio la también empresaria decidió mantener la relación de forma discreta por respeto a su hija, pero la admiración por el protagonista de la serie de Simón Bolívar no la dejó contener más sus emociones “Orgullosa, te amo”; y en una oportunidad José Ramón escribió “Amo-te @krysthelchuchuca que es más que te amo. Si sabes?” en una fotografía de Instagram de su amada.

Recordemos que a mediados de 2020 José Ramón protagonizó una polémica tras filtrarse un video íntimo de él junto a la también actriz Emma Guerrero. En medio del amargo encuentro, el actor pidió respeto para su ex compañera, “En estos casos las mujeres suelen ser las más atacadas, señaladas e irrespetadas. Lo que pido es respeto para ella, para su integridad, su intimidad, su entorno, su pareja y su familia”, indicó. Además sostuvo que el clip fue "realizado por dos personas adultas… conscientes de lo que hacían y solteros en ese momento".

