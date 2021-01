Keviam Cazo dedicó una triste reflexión por la muerte de Efraín Ruales, amigo de la infancia de su actual pareja

Kevin Cazo dedicó una triste reflexión por la muerte de Efraín Ruales, amigo de la infancia de su actual pareja, Cristhian Noboa.

Los mensajes de condolencias, cariño, dolor y justicia por el asesinato de Efraín Ruales siguen recorriendo en las redes sociales. Cristhian Noboa, futbolista profesional, y su pareja no se quedaron atrás y también dedicaron historias y posts para el actor, presentador, músico y amigo de infancia.

"Todo ocurre en cuestión de segundos y nunca sabes cuándo sea la última vez que veas a alguien, el último abrazo, beso, las últimas aventuras y palabras. Por favor, valoren lo simple". Ese mensaje compartió la modelo guayaquileña, quien es pareja del seleccionado ecuatoriano desde marzo del 2020.

Cristhian Noboa y Efraín Ruales mantenían una relación cercana desde la infancia. Ambos estudiaron en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón donde formaron parte de la selección sub 12 de fútbol.

Noboa, no contuvo la rabia e impotencia que le causó la noticia y publicó en su cuenta de Instagram: “No pude estar contigo cuando partió mi tío (padre del presentador que falleció en noviembre del 2019) y ahora tú. ¡Así no!. Mi Dios tenlo contigo, él era bueno”





— cristhian noboa (@cristhian_noboa) January 27, 2021