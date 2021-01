Descubre por qué Michela Pincay empuja a su compañero Emilio Pinargote

Michela Pincay volvió a mover sus caderas en el estudio de “De casa en casa”, pero esta vez contó con el apoyo de sus compañeras Jasu Montero y María Fernanda Pérez. Al ritmo de “Te Fuiste”, las tres chicas comenzaron a cumplir el challenge de la red social TikTok cuando Emilio Pinargote se atravesó en la toma y Michela lo empujó a su paso, para después reír entre todos por el tropiezo, y él solo hace una mueca frente a la cámara.

“A quién le dedicarían esta canción? Las reto a poner el nombre 👀 Aquí entre rubias @jasumonteroproducciones @mafernandapr 👋🏼 #tefuiste”, comentó la presentadora de televisión junto al videocip que la lleva más de 45 mil “me gusta”. Con una falda tres cuartos azul, una blusa y sandalias blancas, Michela realza su belleza entre sus compañeras. Jasu tomó la escena con un jean negro y una escotada camisa rosa, mientras que María Fernanda se lució con un vestido cruzado y estampado de ramas verdes.

Después del divertido TikTok, Michela compartió una imagen del fin de semana con un traje de baño verde, desde la orilla de una piscina. “Domingo de piscina aunque no haya tanto solecito 🌞 ustedes que hacen… Estoy orgullosísima de mi Evaluna que me hizo los collares y este cinturón de bikini @lua_bydzm”, se lee junto a la sutil imagen.

Michela Pincay se despide de Efraín Ruales

Entre tantos mensajes, discursos y condolencias, Michela también se tomó unos minutos para compartir su impresión por la desprevenida pérdida del presentador Efraín Ruales. Con una serie de imágenes y videos, con los que además hizo recordar la relación que los unió hace un par de años, la celebridad ecuatoriana plasmó sus hermosas palabras, recibiendo aplausos, corazones y bendiciones por parte de sus fanáticos.

“Hay personas que llegan a darnos lecciones, a moldearnos, fuimos mucho, fuimos todo lo que el cariño permitió en algún momento… fuimos lo suficiente como para convertir un cariño inmenso de novios en un cariño inmenso de amigos, el ex ejemplar, el que fue un caballero de principio a fin..”, comenzó a escribir Michela.

Junto a las imágenes en las que se veían muy jóvenes, continuó: “Siempre deseé tu felicidad y pude ver que la alcanzaste, llegó tu idónea, y me duele que hayas tenido después del “camino” ese “destino”, ese destino que no te permitieron vivir, no merecías la historia incompleta de amor sino una entera, una que seguramente ibas a tener con Ale… Qué es lo correcto en este momento? Me pregunté qué harías y sé que lo correcto es decir y hacer lo que nace en el corazón… eres eterno Efrain, qué es lo correcto? Lo correcto eras tú como ejemplo de que se puede caminar por el mundo lleno de Jesús, repleto de Dios. Hoy empieza tu vida eterna”.