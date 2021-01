Kim Kardashian revela que Son Saint West "Habla japonés"

Este 25 de enero Kim Kardashian compartió un video en su historia, que fue capturado por sus fanpages, en el que reveló: “Mi bebé habla japonés”. En el breve clip, Saint West mostró lo que aprendió en la clase de japonés mientras comía un dulce, y parece que las lecciones dieron sus frutos porque el dulce niño pudo contar hasta veinte en el idioma asiático.

Aunque contó con la boca medio llena de postre y mientras miraba un televisor fuera de pantalla, seguramente no pasará mucho tiempo antes de que Kim y el hijo de Kanye West se apoderen de Tokio. Saint acaba de celebrar su cumpleaños hace más de un mes, el 5 de diciembre para ser exactos, y en honor a su gran día, Kim compartió un dulce tributo a su hijo. “Una de las almas gemelas de mi vida. Todos los años entrevisto a mis hijos y les hago exactamente las mismas preguntas sobre la vida”.

La estrella continuó “Saint- No puedo esperar a ver cómo has crecido y cómo respondes estas preguntas cuando tienes 5 años y te las enseñas cuando eres grande… Sé que una fiesta en carro no es ideal, pero es nuestro tiempo, ¡y estás tan emocionado! Siempre estás tan alegre y traes tanta alegría a mi alma todos los días. Siempre serás mi bebé. ¡Disfruta de tu cumpleaños dorado este año, Sainty!”, concluyó.

Kim Kardashian se derrite con la dulzura de sus hijos

Hablar japonés no es lo único en lo que Saint es competente, también es un experto en mirar de reojo. Así lo dejó ver en la foto que compartió su madre del pequeño junto a sus hermanos North, Chicago y Psalm , en su Instagram el pasado 7 de diciembre de 2020. En la foto, Saint está mirando a North, y parece que podría haber algo en esta rivalidad de larga data entre él y su hermana mayor.

Sin embargo, las cosas fueron mucho más cálidas en el video que Kim compartió a finales de mes, con Saint tocando junto con sus hermanos y sus primos, Dream Kardashian y Reign Disick, aunque al igual que su padre, el menor de los hijos de Kim se mete en problemas de vez en cuando. En la víspera de Año Nuevo, la fundadora de SKIMS publicó una serie de fotos en su historia de Instagram que revelaron que Saint tenía la ambición de convertirse en barbero.

El travieso Kardashian había llevado las tijeras a uno de sus mechones rizados, dejando un hueco notable en su cabello. “Todavía se ve lindo” subtituló Kim en la publicación, mostrando que no era tan descabellada la idea de San al decidir darse un cambio de imagen improvisada.

