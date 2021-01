El frío no detuvo la caminata de Selena Gómez y se compró un abrigo de 6.000 dólares

Selena Gomez se regaló un viaje de compras en una tienda Louis Vuitton en Manhattan. La ex estrella de Disney Channel mantuvo su atuendo simple pero elegante para el divertido paseo: una blusa transparente, jeans lavos, y combinó su outfit con una máscara fácil en tono nude. Pero parece que la brisa fría de Nueva York tomó por sorpresa a la actriz y cantante, por lo que luego se le vio aparecer con un sobretodo estampado con monograma de Louis Vuitton, valorado en 6.000 dólares, que compró esa misma noche.

Selena se instaló en una casa de Encino de 4.9 millones de dólares en el verano de 2020, pero se ha quedado en Nueva York para filmar una nueva comedia de Hulu llamada “Only Murders In The Building”. La serie también está protagonizada por los íconos cómicos Steve Martin y Martin Short, con quienes la estrella es coproductora ejecutiva de la serie.

Foto Archivo

“Only Murders In The Building” sigue a "tres extraños que comparten una obsesión con el verdadero crimen de repente se encuentran atrapados en uno", según la página de IMDb. Selena ya ha estado filmando la serie durante bastante tiempo; A principios de diciembre de 2020, fue fotografiada en un set en medio de un sendero natural en Nueva York, con un conjunto de chándal blanco. Durante ese mismo mes, la artista fue vista con un elegante conjunto de invierno mientras filmaba en las calles de Manhattan.

Selena Gomez se apodera del 2021

Después de hacerse un nombre como estrella adolescente en la serie de Disney Channel “Lo Hechiceros de Waverly Place”, Selena se ha centrado principalmente en su carrera musical. Mientras que ella ha participado en películas notables a lo largo de la última década, como “Spring Breakers” y “Hotel Transylvania”, ahora está buscando hacer un giro en su carrera hacia una etapa más madura y versátil.

Selena aceptó un papel principal en “In The Shadow of the Mountain”, para interpretar a Silvia Vásquez-Lavado, la primera mujer de la comunidad LGBTQ en escalar las Siete Cumbres. Además lanzó “De una vez”, su primer tema completamente en español; está por lanzar un nuevo álbum, protagoniza un programa de cocina. Sin duda está enfocada en crecer profesionalmente sin descuidar ninguno de sus talentos.

Incluso para el videoclip de “De una vez” Selena decidió reencontrarse con sus raíces latinas, y plasmó en su vestuario un estampado floral, un corazón brillante, el arreglo de su cabello, en un sentido homenaje a Frida Khalo, ícono mexicano de importante reconocimiento mundial.

Descubre más de este tema

Billie Eilish, Selena Gomez, y más celebridades que celebraron importantes hits en 2020 Estos artistas hicieron de las duras circunstancias sus aliadas para inspirar a sus fanáticos con su nueva música

Selena Gómez cumple el sueño de sus fanáticos latinos y canta su propio tema ¡en español! “De una vez” es el título del nuevo promocional de la ex chica Disney que llegó con video oficial