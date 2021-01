Emma Roberts comparte una dulce primera foto con el perfil de Son Rhodes

Si bien el bebé de Emma Roberts tiene menos de un mes de haber nacido, no quiere decir que no pueda empezar a apreciar algunas de las mejores selecciones de literatura de su madre. Emma no solo les dio a los fanáticos la primera mirada a la cara de su hijo con Garrett Hedlund, Rhodes Robert Hedlund, sino que también demostró que están pasando una tarde con un buen libro.

"Rhodes, te presento a Joan", tituló Emma en la foto de Instagram con el bebé Rhodes en pecho y el nueva trabajo editorial “Déjame decirte lo que quiero decir” de Joan Didion en su mano. La foto se ganó el cariño de los amigos y fans de Emma. Nikki Reed dejó un trío de emojis de corazón en los comentarios, mientras que la artista visual Zoë Buckman soltó un par de emojis de ojos de corazón.

“Solo pedí esto para mi cumpleaños”, agregó la actriz Ophelia Lovibond, quizá refiriéndose al nuevo libro de Didion. Cook y la autora Amanda Frederickson también agregaron que "los abrazos de recién nacidos son los mejores", y a juzgar por la expresión de pura alegría en el rostro de Emma, es probable que la actriz de “Scream Queens” esté de acuerdo.

Emma y Garret, supuestamente, dieron la bienvenida a su hijo el 27 de diciembre, seis meses después de los primeros informes de que había un bebé en camino. La pareja fue lo más discreta posible, hasta que finalmente Emma confirmó el embarazo a fines de agosto. “Yo… y mis dos chicos favoritos”, escribió la actriz en una publicación de Instagram, una que la mostraba acunando su creciente barriguita.

Emma Roberts y su “embarazosa” portada de Cosmopolitan

Con la noticia viento en popa, Emma decidió hacer celebrar su embarazo apareciendo en la portada de "Decembuary" de Cosmopolitan, en la que estrella de “American Horror Story” vestía un atuendo rosa que mostraba su barriga, con un vientre crecido. “Ver mi cuerpo cambiar por dentro y por fuera tan drásticamente ha sido una experiencia salvaje. Sorprendente y hermosa”, dijo. “Por otra parte, algunos días siento que algo me está secuestrando”, se lee en la revista.

Unas semanas después de convertirse en mamá, Emma compartió el nombre que ella y Garrett le habían dado a su pequeña alegría. “Gracias 2020 por hacer una cosa bien”, escribió el 12 de enero mientras compartía una foto de ella abrazando a su bebé. "Nuestra luz brillante Rhodes Robert Hedlund".

Descubre más de este tema

Emma Stone se convierte en la actriz mejor pagada del año Stone, de 28 años, recibió el Óscar a la mejor actriz por su interpretación en ese largometraje, que logró recaudar 445,3 millones de dólares en los cines y que la ha llevado a su mejor año en términos de beneficios económicos.