Efraín Ruales quería tener cuatro hijos y una vida sin lujos, reveló Alejandra Jaramillo en su desgarrador mensaje de Instagram

Finalmente, la presentadora y modelo Alejandra Jaramillo, novia de Efraín Ruales se pronunció en sus redes sociales tras el asesinato del presentador de Ecuavisa, la mañana de este 27 de enero. Subió un total de 10 fotos y videos, en los que se detallan momentos inigualables de la pareja. La publicación estuvo acompañada de un desgarrador mensaje que a cualquiera le saca las lágrimas. ¡Hay dolor en el Ecuador!.

Todo el país estaba a la espera de conocer cómo se encuentra la presentadora con respecto al inesperado asesinato de su pareja amorosa, quien además, era compañera del actor en el programa de televisión 'En contacto', transmitido a través del canal Ecuavisa.

La pareja tenía planes de boda e hijos

Hace pocos momentos Alejandra posteó un mensaje dedicado al actor y bajista a través de su cuenta en Instagram @alejandrajaramillo "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo", escribió Alejandra y continuó revelando algunos de los planes que tenía la pareja, "cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos".

La tristeza que embarga a la presentadora se refleja en cada oración escrita, y entre ese dolor da a conocer que Efraín le había propuesto matrimonio. "Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos?. Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel".

Incluso, Alejandra pensó en lo que hubiese hecho hoy, como un día normal para ellos, su novio, quien era amante al fútbol y jugaba con su amigos todos los miércoles. "¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos", se refirió mencionando a la familia del actor, quien vivía con su madre.

Para concluir el primer post que dedica la animadora a Efraín, tras su muerte, la animadora escribió. "Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás"

