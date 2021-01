"Tuve una relación horrible con mi cuerpo": Billie Eilish se confiesa con Vanity Fair

Billie Eilish ha revelado que su “odio por mi cuerpo” era tan malo cuando era preadolescente, que “no estaba comiendo realmente” y tomó pastillas para adelgazar. Hace algunos meses la estrella se enfrentó a severas críticas después de que una serie de imágenes rodaran por Internet de ella con una camiseta sin mangas, ajustada al cuerpo y con sus brazos completamente expuestos, un look inesperado en su closet.

"Creo que la gente a mi alrededor estaba más preocupada que yo, porque la razón por la que solía agredirme era por mi cuerpo", explicó la cantante en una entrevista de portada con Vanity Fair. Billie, de 19 años, ha sido abierta con sus luchas con las autolesiones y una imagen corporal negativa, por lo que compartió lo mal que se pusieron las cosas cuando aún era una niña.

“Para ser honesta contigo, solo comencé a usar ropa holgada por mi cuerpo”, dijo la cantante de “Therefore I Am”. “Sin embargo, estaba muy, muy contenta, principalmente, de estar en este lugar de mi vida, porque si eso hubiera sucedido hace tres años, cuando estaba en medio de mi horrible relación corporal, o hace cinco años, en realidad no estaba comiendo… Me estaba muriendo de hambre", agregó.

En su confesión, Billie sostuvo “recuerdo que tomé una pastilla que me dijo que me haría bajar de peso, y solo me hizo orinar en la cama, cuando tenía 12 años. Es una locura… Si. Pensé que sería la única lidiando con mi odio por mi cuerpo, pero supongo que Internet también odia mi cuerpo. Eso es genial”.

Esta no es la primera vez que Billie Eilish habla sobre su inseguridad

Meses antes de que las fotografías de Billie se volvieran virales en línea, habló con la revista GQ sobre por qué comenzó a usar atuendos tan grandes para ocultar su figura. “Aquí tienes una bomba: nunca me he sentido deseada”, comenzó. “Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos. Y es una gran cosa en mi vida que siento que nadie nunca me ha deseado físicamente”.

La cantante continuó: “Me visto de la forma en que me visto, ya que no me gusta pensar en ustedes, me refiero a nadie, a todos, a juzgarlo o al tamaño”, dijo. "Pero eso no significa que no me despertaré un día y decidiré usar una camiseta sin mangas, lo que he hecho antes". Ahora que tiene una "relación corporal" más llevadera y aceptable para sí misma, es probable que vuelva a usar este tipo de outfits, e incluso unas nuevas tendencias.

