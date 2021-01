Descubre cómo eres en el aspecto sexual y con quién te llevas mejor según tu signo del zodíaco. Para nadie es un secreto la importancia de llevarse bien sexualmente con su pareja, por eso te dejamos algunas de las características de cada signo para que aprendas a conocerte un poco más, según el portal InStyle

Acuario: Se lleva mejor con Libra, Géminis y, el apasionado contrario a ti, Leo Transmites sexualidad y te encanta el sexo. Sin embargo, te cuesta compenetrarte porque evitas sentirte débil. Cuando ya te sientes en confianza con alguien buscas la creatividad, probar cosas nuevas, las sorpresas para alcanzar la satisfacción. El mejor orgasmo lo consigues cuando juegan con tu mente.

Piscis: Compatible con piscis, cáncer y escorpio. También con algún signo de tierra. Apuestas al sexo cuando hay un lazo emocional, pero siempre vas a los extremos y de vez en cuando te dejas llevar por aventuras pasajeras. La fantasía te encanta en la cama y en todo, si tu pareja logra explotar eso te hará disfrutarlo. Eres amante a las caricias y el contacto visual, además, te encanta ir arriba. Tu orgasmo perfecto te lo dan cuando hay velas o aromas y mucho jugueteo previo.

Aries: Compatibles con leo, sagitario y libra. Ves el sexo como una aventura que disfrutas. Te encanta seducir, cazar y poder elegir con quien pasarla bien. Buscas la variedad y la espontaneidad, por eso te encanta un episodio sexual sin planearlo. Te gusta tener el control y dominar en la cama. Las ganas y el entusiasmo en tu pareja la premias dando el mejor de los orgasmos.

Tauro: Se lleva con virgo y capricornio. Aunque, Escorpio te hace volar como te gusta. Tu pareja ideal en la cama debe darte seguridad porque necesitas saber que está sintiendo y pensando. No hay nada que te caliente más que los besos y los gestos de intimidad, eso te hace volar. Adoras el sexo y si es con alguien que sea leal contigo podrán tenerte cuando y como quiera. Es casi imposible que reprimas tus celos porque eres demasiado posesivo. Puedes quedarte con una pareja sexual para toda la vida, para evitar las sorpresas. Tu fogosidad y pasión es indiscutible, aunque tus posturas favoritas son las básicas.

Géminis: Compatible con libra, acuario y géminis. Te encanta que te hagan probar cosas nuevas, que sean creativos y te hagan explotar la mente. Una manera única de estimularte es a través de los sentidos: el olor, el sabor, el oído, las canciones te trasladan a ese momento; las texturas, incluso, la comida puede hacerte volar. El sexo con ropa te puede hacer tener uno de los mejores orgasmos de tu vida.

Cáncer: Compatible con escorpio y piscis. Te encanta la iniciativa en todas las áreas de tu vida. Siempre estás buscando el juego de la seducción, donde tu eres quien seduce. Sentir que te desean y te necesitan es de las cosas que más te excitan. Te dan un buen orgasmo con las posiciones tradicionales porque es lo que te gusta.

Leo: Se lleva con géminis, libra y acuario. Una persona se gana tu interés sexual si te hace sentir que te desea. Eres exigente, dominante, ardiente y buscas que respondan a tus estímulos. Los buenos orgasmos los encuentras en los juegos previos, las caricias y besos que te eleven el libido y te hagan desatar la fiera que tienes dentro.

Virgo: Compatible con capricornio y tauro. Eres de las personas que creen que el sexo es consecuencia del amor y la amistad que exista entre ambos. No te gustan entregarte rápidamente. Si te enamoran con detalles románticos y miles de halagos pueden llegar a la cama contigo. Eres demasiado tradicional y reservado. El sexo violento o probar cosas nuevas no va contigo. Para llegar a un buen orgasmo no puede haber improvisación contigo, todo debe ser por medio de caricias y masajes previos.

Libra: Se lleva con leo, sagitario, acuario y géminis. De los mejores signos para el sexo. Eres de los mejores regalando buen sexo. Te encanta innovar, dar placer y que se hagan sentir sexi y atractivo. Te lleva la lujuria por hacerlo en sitios públicos: playas, baños, parques, etc. Estás dispuesto a los tríos, incluso, las orgías podrían ser de tus más grandes deseos. La persona que sea tan liberar y creativa como tu logrará engancharte y regalarte un buen orgasmo. Eres una mezcla entre el cariño y lo sexual.

Escorpio: Compatible con tauro, cáncer y piscis. Este es sin duda el mejor amante del horóscopo. Amas sentir el control y regalas los mejores juegos previos, mucho más cuando sabes que lo estás haciendo bien. Te encantas los retos, y atacas sin miedo a la más mínima muestra de interés. Para hacerte sentir un buen orgasmo tu pareja debe mantenerte con deseo y regalarte mucho placer. Tu pasión lo reflejas mordiscos y posturas creativas en la cama.

Sagitario: Se lleva mejor con libra, acuario, áries, leo y escorpio. Te la pasas buscando una pareja creativa. Tu amante ideal es aquel que logre darte la combinación entre libertad y comunicación. Eso sin duda que te atrae y te hace desear a una persona. Amas que sean inteligentes y tengan unas buenas piernas. Tu manera de adaptarte y aprender rápido hacen difícil estar a tu altura.

Capricornio: Compatible con escorpio, piscis, libra y tauro. La desconfianza no te deja, muchas veces, disfrutar de un buen sexo. Quieres parejas que sean sinceras por tu escepticismo. Amas que te halaguen e inviertan tiempo en ti para llevarte a la cama. Un buen orgasmo para ti debe tener buenos besos, caricias y mimos con cariño y mucho contacto visual. Si te regalan honestidad responderás con una buena dosis de sexo feroz y real.