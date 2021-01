Protagonista de "Betty, la fea" tuvo COVID-19 y reveló la dura batalla que tuvo para superar la enfermedad

El actor colombiano Jorge Enrique Abello, más conocido como "Don Armando" en la telenovela más vista del mundo "Betty, la fea", reveló que tuvo COVID-19 y contó todo el drama que vivió para superar la enfermdad.

El actor de 52 años publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se sinceró y contó cómo vivió lo que califica como una de las experiencias más duras que ha tenido que afrontar en toda su vida.

Todavía con tos y ronquera en su voz comenzó diciendo todos los terribles síntomas que sintió cuando tuvo la enfermedad que se ha llevado más de dos millones de vidas en todo el mundo.

“Si sienten mi voz un poquito distinta es precisamente porque pasamos un rato un poquito difícil”, dijo. Aseguró además, que las secuelas son molestosas. "Dios fue muy querido conmigo y estoy muy agradecido por eso. Sin embargo, es algo que uno aprende a entender”.

También reveló que su cuerpo se vio tan afectado, que perdió más de 10 libras en tan solo unos días. “Bajé 4 kilos porque sabía que mi cuerpo estaba combatiendo algo muy, muy fuerte, algo que nunca había sentido, algo que me confrontó con fuerzas que uno como humano apenas puede entender o manejar”.

El colombiano explicó que comenzó a sentir mucha debilidad, y tras ser diagnosticado con el mal, optó por descansar y ver películas, en especial del género del viejo oeste, al no poder hacer lo que tanto le gusta.

“Sorprendentemente, se me quitaron las ganas de leer, me sentía muy débil. Me vi muchas películas de vaqueros, casi no dormía, pero el médico me dijo que debía descansar, porque tu sientes que tu cuerpo realmente está luchando”, dijo Abello.

“Lo primero que sentí fue un saborcito metálico en la saliva, ahí dije, ‘Dios mío, algo ha de estar pasando’. Sentí un sabor extraño que nunca había tenido”, acotó el artista.

Ya más recuperado y todavía en medio de las nuevas cuarentenas que hay en Colombia, donde vive, debido al elevado aumento de contagios y muertes, el actor de Betty la fez dijo que aprendió a tomar lo que le pasó por el lado positivo y sacó una gran enseñanza de vida.

“Muchas veces pensamos que todo lo malo que nos puede pasar no trae beneficios en nuestras vidas, pero nos equivocamos con eso, a veces algo malo que nos pasa está evitando algo muy malo que nos iba a pasar. Esta tos estuvo evitando que algo más grave me pasara”,dijo Abello, muy positivo, y poninedo su fe religiosa por delante.

“Yo decidí no rendirme y unirme a lo más bonito de la vida que es Dios y saber humildemente que soy un pedacito de él y no al revés”, comentó Jorge Luis Abello.

El actor concluyó su charla pidiendo a sus fans que se tomen al COVID-19 muy en serio.“El Covid-19 no es un chiste, pasa, y pasa muy fuerte y es muy peligroso… No permitas que te pase a ti como me pasó a mí”.

Te puede interesar: