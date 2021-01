Harry Potter volverá a Hogwarts en formato serie para HBO Max

Preparen las togas negras, las varas mágicas, y todos los hechizos que pronto volverán las clases en Hogwarts. Una serie de televisión de Harry Potter está en los planes de HBO Max, según lo que informó una fuente a la revista The Hollywood Reporter alegando que con el apoyo de WarnerMedia ya se ha estado negociando con posibles escritores para revivir la magia en la pantalla chica.

La expansión del mundo de Harry Potter sigue siendo una prioridad para las firmas productoras, que junto con la creadora JK Rowling, controlan los derechos de la saga, pues la historia del peculiar hechicero es una de las piezas de propiedad intelectual más valiosas que tiene Warner Bros y no puede desaprovechar ninguna oportunidad, como tampoco tomar decisiones tempranas.

Sin embargo, esta noticia no ha sido tan inimaginable debido a que la franquicia que Warner Bros adaptó los siete libros de Rowling en ocho largometrajes que recaudaron más de 7 mil millones de dólares alrededor del mundo. El sello cinematográfico también tiene bajo su tutela la precuela de “Animales Fantásticos”, con una tercera entrega para el 2022.

HBO Max apuesta a Harry Potter en su contenido exclusivo

La plataforma de transmisión HBO Max se lanzó el 2020 y es el hogar de toda la propiedad intelectual más valiosa de la compañía, que incluye películas de DC Comics, con múltiples productos derivados y originales de TV que ya están en proceso, como los episodios especiales de “Friends”, una reunión planeada para filmar en marzo de este 2021.

“Game of Thrones”, “Sex and the City”, entre otros son parte de los títulos que conforman las nuevas ediciones que mantienen en ansias a sus fanáticos. Incluso, los planes para una serie de televisión de Harry Potter son considerados una extensión legítima de la propiedad dentro de este importante momento en el que WarnerMedia, junto con otras firmas hermanas, está priorizando su servicio de transmisión.

Es evidente que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruppert Grint no han sido mencionados dentro de esta nueva etapa de Harry Potter, pero sus fanáticos alucinarían si aunque sea un cameo pudiese darles de vuelta una escena de los tres protagonistas reunidos tras el final de “Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte 2”, que se estrenó en 2011.

Descubre más de este tema