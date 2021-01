La actriz Eréndira Ibarra confesó que fue víctima de violación por un colega famoso. Tiempo después coincidió con el actor en una serie y decidió contarle a la producción sobre el abuso, pero no hicieron nada para ayudarla.

Eréndira Ibarra, famosa por sus participaciones en 'Sense8', 'Infames' o 'Las Aparicio' narró cómo fue víctima de abuso sexual por parte de un reconocido actor. Y al contarle a la producción del proyecto donde volvió a verlo estos no le prestaron atención. “Era mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”.

La bella actriz rompió el silencio a causa de la denuncia de abuso sexual realizada por la youtuber Nath Campos contra el influencer Rix. Los hechos habrían ocurrido hace unos años atrás, pero fue el viernes que Campos reveló la noticia.

"A mí me han violado y han abusado de mí"

Ante esto Eréndira decidió apoyar a la youtuber y confesar su gran secreto. A través de su cuenta oficial en Instagram @erendiritas subió unos posters en contra de la violación a la mujer y los agresores sexuales. Acompañó estas imágenes contando su dramática historia.

Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, escribió Eréndira.

La actriz quien es hija del famoso periodista y productor mexicano, Epigmenio Ibarra, además dijo que la producción de la serie donde se reencontró con su agresor no estuvo de su lado cuando ella pidió que fuera echado del proyecto porque la había violado.

Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo el paro, haciendo un personaje tan pequeño para tan “gran actor” y qué tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, contó la actriz.

De esta manera y luego de sufrir fuertes ataques de ansiedad durante las grabaciones, Eréndira habló sobre el hecho con sus padres y su hermana. La familia decidió apoyarla y se presentaron en el set con una carta para que el actor estuviera alejado de ella, pero este le impuso a Eréndira firmar una cláusula de confidencialidad.