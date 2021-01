Emma Guerrero luego de su video sexual filtrado, anuncia que será madre. Entérate porqué lo ocultó. A través de su cuenta en Instagram la influencer anunció que se convertirá en madre por primera vez con su prometido Fernando Zúñiga.

Emma Guerrero, actriz e influencer nacida el 4 de abril de 1994, dejó a todos con la boca abierta al soltar la noticia que será mamá. Desde el año pasado, en julio exactamente, Fernando y Emma decidieron comprometerse -esperan que termine la pandemia para fijar una fecha-.

Con un breve: "Seremos padres", Emma publicó una tierna fotografía en su cuenta en Instagram @emmaguerreroficial , donde tiene más de 700 mil seguidores, en la que aparece junto con su prometido, mostrando su hermosa pancita de embarazo.

La actriz lanzó el post justo antes de entrar como invitada en el programa 'En Contacto' de Ecuavisa. A través de las pantallas del país se le pudo ver el avanzado estado de embarazo en el que se encuentra. Luciendo un vestido ajustado en color lila se le pudo notar su bella pancita de 7 meses y quince días de gestación. Emma no reveló el sexo del bebé, pero sí dijo que los posibles nombres son Dante y Luciana.

Esta noticia me sostuvo en uno de los peores momento de mi vida. Y la comparto con uds. mis seguidores, lo que valoran mi talento, los que me siguen desde que empecé en esta aventura que es la TV. Gracias por su amor, su apoyo y respeto y sé que mi bebé recibirá lo mismo de uds.", expresó la actriz en la publicación de Instagram.

La guayaquileña confesó que desde que supo la noticia pensó cerrar sus redes para evitar comentarios negativos y así cuidar su salud mental y la de su bebé, por ello, "lo tenía súper guardado porque ha sido muy especial".

No quería leer ningún comentario negativo hacia mi bebé o hacia mi familia y por esa es la razón, no es que no dije nada, no es que lo oculté. Estoy con un hombre maravilloso, mi familia es maravillosa (…) yo me enteré de mi embarazo un día antes de cualquier rollo público que se haya desencadenado sin mi autorización y yo sí quedé en shock. La verdad yo ya lo venía buscando", dijo en el matinal.

Emma además estuvo contando sobre los malestares que sintió los primeros cinco meses de embarazo y que gracias a Fernando ha estado bien atendida. La actriz espera tener a su bebé por parto normal.

Él (su novio) me ha tenido una paciencia increíble, no he tenido antojos locos, él se para y comienza a hacer todo (…) Aún no me caso simplemente porque hemos estado con el tema de la pandemia, recién me puedo parar y ser más sociable", Concluyó Emma.