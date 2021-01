La tiktoker Kenia Os es ahora una Chica Disney como jurado para "Conecta y Canta"

¡Luces, cámara y qué suene la música! La nueva plataforma de Mickey Mouse, Disney Plus lanzó el proyecto “Conecta y Canta”, un reality show musical que verá la luz el próximo 12 de febrero con la conducción del cantante colombiano Sebastián Yatra, y la sorpresa es la suma de la estrella de TikTok e influencer mexicana Kenia Os.

Y fue precisamente este anuncio el que se convirtió en tendencia en las redes sociales con el hashtag #KeniniChicaDisney, como cariñosamente le dicen los fanáticos de Kenia a su estrella, celebrando el nuevo proyecto de la youtuber y también cantante juvenil que la impulsa de un salto a la pantalla internacional.

“Conecta y Canta” reúne a 40 niños de México para que demuestren su talento en la música desde la comodidad de su casa. Yatra estará acompañado, además de Kenia, el baladista Mario Domm, y el líder de la banda El Recodo, Poncho Lizárraga.

Kenia Os enfocada en su carrera musical

La joven de 21 años ha conquistado las distintas plataformas sociales con sus espacios en Youtube, sus bailes en TikTok, sus fotografías en Instagram con su sentido de la moda, pero ha sido su talento musical lo que ha marcado un antes y un después de su carrera. Solo en la primera mitad de 2020, Kenia OS lanzó cinco sencillos, y ahora se mueve sin problemas entre el pop en español y el hip-hop y se ha convertido en el último éxito musical de México.

En su momento la estrella conversó con la revista For the Record, cuando estos lanzamientos musicales, y aseguró “He logrado metas que nunca se me pasaron por la cabeza”. También conversó con el programa de Spotify, RADAR, en el que aseveró que “Spotify me ha apoyado en todo momento. Me ha permitido llegar a gente nueva y hacer que mi música llegue más lejos. Por esto estoy muy agradecida y espero seguir creando cosas nuevas con Spotify”.

Después de su sencillo de 2018 "Bonita", que acumuló más de 16 millones de reproducciones, Kenia ha disfrutado de una racha de singles de ensueño. Para 2020 dejó caer en los playlist de sus seguidores "Escríbeme" y "Tercera Noche" junto con "Cocteles", además de las colaboraciones con raperos mexicanos como Gera MX en su furtivo "Diamantes", o Alan Jacques en su descarada y soñadora "Supernova".

Ahora comienza el 2021 al ritmo de "Tu Peor Pesadilla" y con un impulso a la pantalla internacional gracias a su papel de jueza en el concurso “Conecta y Canta”, un espacio que desde México la llevará a conocer a una nueva generación de talentos, donde la música será el lenguaje más claro entre todos los participantes y además brindará una visión de una nueva forma de hacer “televisión”.

