Maluma coquetea con la idea de ser papá después de unas increíbles vacaciones en la nieve

El colombiano Maluma ha encendido las alarmas de la cigüeña en las redes sociales al compartir una fotografía en blanco y negro en la que abraza el vientre, probablemente, de su novia Susana Gómez. “#7DJ” se lee escrito sobre el abdomen de la modelo, y en el copy que acompaña la imagen, que desató una serie de comentarios que van desde felicitaciones hasta dudas de si se trata o no de que van a ser padres.

“Felicidades”, “Maluma Baby????????”, “Una nueva etapa Perro 🙏🏻 naciste para esto”, “Debe esperar un bebé para el 7 de junio”, “Parce eso que es? Cuenta por fa”, “Calma gente será un sobrino, ahijado, primo o cualquier parentesco; excepto un hijo”, son parte de los mensajes que se le leen en la caja de comentarios de la fotografía que tiene casi dos millones de “me gusta” y que abrió el debate entre sus usuarios.

La misteriosa imagen llegó después de una serie de galerías compartidas del cantante disfrutando de la nieve. En uno de los videos escribió “Un final no TAN feliz, bueno.. SI!! 😂😂😂” y se dejó ver mientras se deslizaba en la blanca nevada en su esquí, una práctica que claramente lo ha divertido en sus vacaciones.

Y la vedad es que si bien Maluma ha conquistado la escena musical y va hacia el mundo cinematográfico con su debut en “Marry Me” junto a Jennifer López, la estrella colombiana aún tiene otros sueños por cumplir como el de ser padre. El cantante, a mediados de 2020, habló sobre sus objetivos personales con la revista Variety, y aseveró que “Uno de mis mayores sueños es convertirme en padre… Quiero compartir mi éxito con alguien más. En este momento, ni siquiera está en mi cabeza, pero si veo mi futuro, realmente quiero tener una familia”.

Maluma vela por su seguridad y su felicidad

El intérprete de “Felices los 4” agregó, “Y, por supuesto, seguir grabando música, y quiero muchos Grammy y muchos Latin Grammy. Quiero seguir haciendo conciertos, pero lo más importante es seguir estando sano y seguro con toda esta locura que está pasando ahora mismo”, refiriéndose a la pandemia que aisló a las personas en sus propios hogares por varios meses, y que ahora ha sumergido al mundo en una “nueva realidad”.

Por otra parte, para la revista Hola el ganador del Grammy Latino admitió que quiere ser un “padre joven”, pero no todavía. “Todavía tengo muchas cosas por hacer; Mi carrera está comenzando y estoy viviendo cosas maravillosas. Tengo que quemar etapas y prepararme para darle todo el cariño a un niño”, explicó.

En ese momento, la estrella latina también reveló que quería encontrar el “amor real” y establecerse. “Me preocupa que cada vez que una pareja se casa, se acaba. No entiendo porque. Prefiero amar incondicionalmente. Me encantaría casarme, pero prefiero tener un amor de verdad y no depender de un anillo para tener un vínculo”, dijo Maluma. “Quiero casarme, vivir en una hacienda gigante con caballos, tener hijos, pero de momento no pongo mucha cabeza en eso. Tengo otras prioridades”.

